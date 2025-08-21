BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo.

Detenido un menor en Lérida tras matar a un joven en una pelea

El suceso se ha producido de madrugada en la localidad de Tárrega

Cristian Reino

Cristian Reino

Jueves, 21 de agosto 2025, 10:11

Una pelea entre dos jóvenes ha acabado esta pasada madrugada en tragedia en Tárrega, en Lleida, con la muerte de un joven de 18 años por arma blanca. Los Mossos d'Esquadra han detenido a un chico de 17 años, como presunto responsable de la muerte de la víctima. Los hechos han ocurrido sobre la una de la madrugada. Por causas que aún no han trascendido, los dos jóvenes se han peleado, pero uno de ellos llevaba un arma blanca y ha asestado una herida mortal al otro chico. La víctima ha sido trasladada al hospital Arnau de Vilanova, en Lleida, donde ha llegado con vida, pero ha acabado falleciendo como consecuencia de la gravedad de las heridas..

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido grave un motorista tras chocar contra una grúa parada en Burgos
  2. 2 Identificada una clienta habitual por robar libros en una librería de Burgos
  3. 3 Ceferina Tobar, la centenaria que ha reunido a un pueblo de Burgos para celebrar su 100 cumpleaños
  4. 4 El descontento social estalla en Burgos por la gestión de los incendios por parte de la Junta
  5. 5 Los burgaleses se quejan de la limpieza, aparcamientos y ocupación de vía pública
  6. 6 La unidad pionera que conecta residencias y centros de salud en Burgos para mejorar la atención
  7. 7 Una menor muerta y cuatro heridos de la misma familia en un accidente en Gipúzcoa
  8. 8 La Aemet anuncia fuertes tormentas en cinco comunidades
  9. 9 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este miércoles 20 de agosto
  10. 10 Invitan a un balneario a una mujer de 85 años para robarle 120.000 euros de su casa en Alicante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Detenido un menor en Lérida tras matar a un joven en una pelea

Detenido un menor en Lérida tras matar a un joven en una pelea