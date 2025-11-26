BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Detenido por la muerte violenta de una mujer de 72 años en su vivienda de Cádiz

La Policía Nacional busca a un segundo sospechoso de participar en el crimen, que podría haber sido como consecuencia de un robo

C. P. S.

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 10:56

Comenta

La investigación por la muerte violenta de una mujer de 72 años en su vivienda de El Puerto de Santa María (Cádiz) el pasado domingo se ha saldado con un detenido como presunto autor de estos hechos, según ha confirmado Policía Nacional. Según parece, ya constaban sobre él antecedentes penales y se encontraba participando en un programa de reinserción.

El cuerpo de la mujer fue hallado el 23 de noviembre en el interior del chalé donde residía en Valdelagrana, con signos de violencia. Las primeras hipótesis apuntaban a una muerte a consecuencia de un robo en su domicilio.

El detenido es un hombre que al parecer tenía «confianza» con la víctima y le hacía trabajos de mantenimiento y limpieza en el jardín y en la casa, según avanza La Voz de Cádiz, que apunta además a que la Policía busca a otro sospechoso, investigado por su presunta participación en estos hechos, que también habría estado realizando labores de mantenimiento de la casa.

Además, se señala que los agentes que investigan el suceso hallaron una caja fuerte abierta en la vivienda de la víctima, dando con ello fuerza a la hipótesis del robo.

La Policía Nacional, que continúa con la investigación de lo ocurrido, ha reiterado que la investigación está declarada secreta.

Signos de asfixia

El pasado domingo, 23 de noviembre, fue hallado en su chalet de Valdelagrana, en El Puerto de Santa María, el cadáver de una mujer de 72 años, divorciada y que vivía sola. El cuerpo presentaba signos de violencia, y ya las primeras investigaciones apuntaban a que la causa de la muerte fue asfixia o estrangulamiento.

En la vivienda se detectó que la caja fuerte había sido forzada y que faltaban objetos de valor, por lo que la principal hipótesis de los investigadores es que se trató de un robo con homicidio. La escena llamó la atención de los vecinos por luces encendidas y ladridos de perro, lo que alertó sobre un posible suceso grave.

