BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
C. Sanchez

Dos madrileños, alcanzados por un rayo en los Pirineos franceses

Ambos permanecen hospitalizados en estado crítico

EP

Martes, 19 de agosto 2025, 14:49

Una pareja de madrileños ha resultado herida al ser alcanzada por un rayo en los Pirineos franceses cuando realizaban una excursión en Aragnouet, en Altos Pirineos, cerca del paso fronterizo con España.

Los hechos ocurrieron sobre las 15.30 horas cuando la pareja realizada una ruta de senderismo por esta zona y fue alcanzada por un rayo cerca de la cabaña Gelá, en el valle del mismo nombre. En el momento del incidente, ambos se encontraban al descubierto, en una meseta sobre un bosque, ha informado el medio francés France Bleu.

Una pastora que se encontraba cerca dio la alerta y avisó al pelotón de la gendarmería de alta montaña (PGHM) en Pierrefitte-Nestalas. Tras ser rescatada, la mujer, de unos 60 años, fue intubada y trasladada en helicóptero a un hospital de Toulouse, mientras que el hombre, de 66 años, fue hospitalizado en Tabes. Ambos están críticos, según este medio.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un motorista en un accidente en pleno casco urbano de Burgos
  2. 2 Cuatro heridos, uno de ellos grave, en un aparatoso accidente en Burgos
  3. 3 Herida una mujer de 70 años en un accidente en la Plaza de Toros de Aranda
  4. 4 Los Bomberos de Burgos envían efectivos para luchar contra los incendios en Guardo
  5. 5 Agreden al teniente de alcalde de Roa durante las fiestas patronales
  6. 6 Convocan en Burgos dos concentraciones para denunciar la gestión de la Junta en los incendios
  7. 7 El fuego de Aliseda ha sido provocado por motivos cinegéticos: «Hay que ser absolutamente desalmado»
  8. 8 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este lunes 18 de agosto
  9. 9 Muere la mujer que fue retenida durante doce días por su pareja en Valencia
  10. 10 Detenido un joven fugado de un centro de menores tras robar una taquilla en las piscinas de Burgos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Dos madrileños, alcanzados por un rayo en los Pirineos franceses

Dos madrileños, alcanzados por un rayo en los Pirineos franceses