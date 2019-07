400 donaciones de sangre que buscan «remover conciencias» Imagen de Francisco del Amo en su donación número 400 / BC El presidente de la Hermandad de Donantes de Sangre, Francisco del Amo, ha cumplido su donación número 400 ANDREA IBÁÑEZ Burgos Sábado, 27 julio 2019, 12:27

Emocionado acudió este viernes Francisco del Amo, presidente de la Hermandad de Sangre de Burgos, a realizar su donación número 400. Un número extraordinario, pero que él ha considerado «una barrera simbólica» y le resta importancia a su acción. «No es importante el número, hay que concienciar para ayudar a la gente que lo necesita», aunque reconoce que su acto puede servir para «remover conciencias».

Este asombroso número de donanciones las ha realizado en los últimos 42 años de su vida. Él mismo reconoce entre risas que no fue por decisión propia. «Mi madre también era donante y se puso muy pesada con el tema, al final me convenció», recuerda. Decisión de la que no puede sentirse más orgulloso.

«Emocionado» se enfrentó a su donación más especial. Además, lo hizo acompañado de los miembros de la Junta Directiva de la Hermandad, lo que supuso una gran felicidad para él. Y no fueron los únicos con los que coincidió en la sala de donaciones. Allí se encontró con dos donantes noveles que vivían está experiencia por primera vez y quisieron inmortalizar el momento con él.

Fue su ocasión más especial, pero es algo habitual para Del Amo. Acude a donar cada 15 o 20 días aproxiamdamente, gracias a la aféresis. Por este método, solo se extraen las plaquetas y el plasma y «la recuperación es más rápida», permitiendo extracciones cada menos tiempo.

El presidente acaba de cumplir las 400, pero ya piensa en volver a redondear el número. Parece que las reservas de sangre del grupo cero positivo están garantizadas en Burgos porque piensa en seguir sumando. «Llegaré a las 500 si mi salud me lo permite», afirma.

Francisco del Amo posa junto a Almudena e Irene, dos nuevas donantes / BC

Donaciones en Burgos

En lo que va de año 2019, el número de donaciones en la provincia de Burgos ha ascendido a 11.086. Una cifra que supera a la registrada en las mismas fechas -170 donaciones más-. Un buen dato en comparación con 2018, pero no tanto si se compara a años anteriores, explica Del Amo. «En 2017 se registraron unas 300 más que el año pasado», comenta. Las 20.000 donanciones es la cifra que cada año se plantean alcanzar. Aún así, Burgos se encuentra en segunda posición en cuanto a número de donaciones solo por detrás de la provincia de Álava, según explica el presidente. Actualmente en España la cifra de donantes de sangre de sangre no alcanza los 2 millones de personas.