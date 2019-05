Los médicos desconectan a Vincent Lambert, símbolo de la lucha por la muerte digna en Francia Vincent Lambert, postrado en la cama, en una imagen tomada en 2014. / AFP Los padres recurren ante un tribunal de apelación de París para mantener a su hijo con vida, algo que no quiere su mujer y seis de sus hermanos PAULA ROSAS París Lunes, 20 mayo 2019, 13:31

Vincent Lambert, símbolo de la lucha por la muerte digna en Francia, ha comenzado a ser desconectado esta mañana de las máquinas que lo mantienen con vida en el hospital universitario de Reims. Después de años de batalla judicial, drama familiar y exposición mediática, los médicos que le tratan han retirado las sondas que lo alimentan y lo mantienen hidratado, por lo que su muerte se espera en los próximos días. Una decisión a la que se oponen sus padres y dos de sus hermanos, que han agotado, sin éxito, todas las vías judiciales para mantenerlo con vida. Sus abogados quieren presentar este lunes tres nuevos recursos ante un tribunal de apelación de París para intentar frenar el proceso.

Los médicos han puesto en marcha una «sedación profunda y continuada» para Lambert, que se prolongará hasta su muerte. Este antiguo enfermero de 42 años lleva en estado vegetativo desde que sufrió un accidente de coche en 2008, que lo dejó también tetrapléjico. La eutanasia y el suicidio asistido no son legales en Francia, pero una ley de 2016 permite el fin de los tratamientos en caso de «obstinación irracional», es decir, cuando los médicos, de manera colegiada, consideran que el tratamiento es «inútil, desproporcionado y no tiene otro efecto que el mantenimiento artificial de la vida», como han considerado en el caso de Vincent Lambert.

La historia de Lambert divide, desde que empezara hace seis años la batalla judicial, a dos partes, ahora irreconciliables, de su familia. Por un lado sus padres y dos de sus hermanos, de profundas convicciones religiosas, y por el otro su esposa, Rachel, seis de sus hermanos y un sobrino, que piden la desconexión para acabar con el «ensañamiento terapéutico» que sufre Vincent, decisión avalada por Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Consejo de Estado francés.

Este lunes, en un correo electrónico remitido a los padres del paciente, el doctor Vincent Sanchez, jefe del servicio de paliativos del hospital, ha comunicado el inicio de la desconexión y en el que ha pedido a la familia que «en este periodo doloroso espero, por el señor Vincent Lambert, que cada uno sepa abrir un paréntesis y reunirse en torno a su persona, para que estos momentos sean lo más apacibles, íntimos y personales posible». Sus padres convocaron este domingo una pequeña manifestación delante del hospital universitario de Reims donde está ingresado su hijo, a la que acudieron unas 200 personas, y hoy han reaccionado con desesperación al conocer la noticia. «¡Son unos monstruos! ¡Unos monstruos! ¡Son nazis!», ha gritado su madre, Viviane Lambert, según AFP, desde la ventanilla del coche al pasar esta mañana por delante del hospital.

Los padres de Lambert confían aún en que los recursos atiendan a la petición que ha hecho el Comité Internacional de los Derechos de las Personas Discapacitadas de la ONU, que ha demandado que se mantengan los cuidados al antiguo enfermero. Con el fin próximo y en plena campaña electoral, el caso de Lambert ha tomado ya tintes políticos. Sus padres han apelado al presidente Emmanuel Macron para que detenga el proceso de desconexión, una petición a la que se ha unido el cabeza de lista del partido conservador Los Republicanos, François-Xavier Bellamy, quien considera que no hay que precipitar su fin. Desde el gobierno aseguran, sin embargo, que el presidente no tiene ya que no puede ir en contra de una decisión judicial. Jordan Bardella, que representa en las elecciones europeas a la Reagrupación Nacional de Marine Le Pen, también ha mostrado su oposición a la desconexión de Lambert.

Los padres de Vicent Lambert y uno de sus hermanos, en una manifiestración este domingo contra su muerte. / AFP

Vincent Lambert puede respirar por sí solo, pero los médicos aseguran que su estado no deja «ningún acceso posible a la consciencia». Las reacciones faciales que en ocasiones experimenta, como sonrisas o pequeños movimientos de la cabeza -y a las que sus padres se aferran para asegurar que percibe lo que sucede a su alrededor-, no son más que espasmos musculares, señalan los doctores. Tras la desconexión de las sondas de alimentación e hidratación, Lambert tardará alrededor de una semana en morir. Según los médicos, el paciente no sentirá ni hambre ni sed, ya que para ello hay que tener consciencia.