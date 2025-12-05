BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo del edificio abandonado en Añaza, Tenerife EFE

Investigan la muerte de una menor de 13 años tras caerse desde un edificio en Tenerife

Por el momento, se descarta la participación de terceras personas

E.P.

Viernes, 5 de diciembre 2025, 11:16

Comenta

La Policía Nacional investiga desde este jueves el fallecimiento de una menor de 13 años que se habría precipitado ayer en un edificio abandonado en Añaza, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.

Por el momento, la investigación descarta la participación de terceras personas, si bien las pesquisas continúan abiertas, según ha informado la Policía Nacional a los medios a través de una nota.

En el momento en el que ocurrieron los hechos, poco antes de las 20.00 horas de este jueves, la víctima se habría encontrado acompañada de otras tres menores de edad, quienes habrían alertado de lo ocurrido en el lugar a los cuerpos de seguridad y emergencias.

Así, una vez activada la sala del Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias, se movilizaron los recursos necesarios para operar en la emergencia, entre ellos una ambulancia medicalizada y una básica del Servicio de Urgencias Canario, efectivos de la Policía Nacional y Policía Local, según informa a Europa Press el Cecoes 112 Canarias.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Burgos se queda sin el gran elemento decorativo de Navidad este año
  2. 2 Detenida por robar material de obra y juegos de llaves de una furgoneta en Burgos
  3. 3 Las pintadas y el vandalismo que dividen a los vecinos de un pueblo de Burgos
  4. 4 Los platos de Burgos que recomienda National Geographic para viajar con el paladar
  5. 5 El panettone de Burgos «como una catedral» que está entre los diez mejores del mundo
  6. 6 La película rodada en Burgos y de «emociones sobrenaturales» que se estrena con éxito en México
  7. 7 El fallecido de la dana que apareció por un vídeo de Tik-Tok
  8. 8 Sonorama 2026: cartel completo, venta de entradas y otras novedades para la nueva edición
  9. 9 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este jueves 4 de diciembre
  10. 10 El problema de las filtraciones en el cementerio de Burgos toca su fin: las obras de drenaje empezarán en 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Investigan la muerte de una menor de 13 años tras caerse desde un edificio en Tenerife

Investigan la muerte de una menor de 13 años tras caerse desde un edificio en Tenerife