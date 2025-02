Un joven almeriense se presenta a Rey Nacional de la Belleza por Burgos

Raquel Romero Burgos Lunes, 10 de febrero 2025, 06:06 Comenta Compartir

El placer de asumir nuevos retos y la ambición por crecer en distintos ámbitos es lo que ha impulsado a Lucas Torres a apuntarse al certamen de Rey Nacional de la Belleza (RNB) 2025.

A pesar de ser natural de Almería, al joven andaluz se le ofreció la oportunidad de representar a Burgos en el concurso, una provincia para él con «una historia fascinante», «con mucho que ofrecer» y pendiente en su lista de lugares que visitar antes de celebrarse la gala.

«A través de este certamen, espero poder conectar con su gente, su historia y tradiciones», asegura Torres, siendo para él una prioridad poder crear vínculo con la zona.

Ampliar El aspirante a RNB España por Burgos, Lucas Torres. BC

El 2025 se presenta para el almeriense como un nuevo trayecto lleno de duelos y metas por cumplir, no sólo en el mundo de la imagen en el que por cierto, no es primerizo, si no a nivel de crecimiento vital. Su sueño sería poder combinar sus dos pasiones, el deporte y la comunicación; y el modelaje se le presenta como un trampolín en el que proyectarse profesional y personalmente en estos dos espacios.

«Me gustaría representar a Burgos con todo mi empeño»

Lucas tiene 30 años y estudió el Grado Universitario en Educación, además de un Máster en Entrenamiento Personal y Rehabilitación de Lesiones. Practica algunos hobbies como la fotografía o el triatlón, actividad que parte de su vocación profesional deportiva.

No obstante, tampoco descarta desarrollar más profundamente su trayectoria como modelo. Para él, el mundo de la imagen es un medio que le permite «explorar distintas facetas» de sí mismo además de un complemento a su pasión por el deporte y el bienestar.

Ampliar El aspirante a RNB España por Burgos, Lucas Torres. Castle Photo

Y la entrega y la constancia son dos valores que sigue con rigurosidad. Es por ello que su participación en el concurso no será inadvertida. «Creo que puedo aportar una visión auténtica y una mentalidad positiva. Siempre he creído que cada persona tiene algo único que ofrecer», sostiene el de Almería.

RNB además de ser un proyecto personal, se presenta para Torres como un puente para estrechar la mano con la provincia por la que concursa. «Me gustaría representar a Burgos con todo mi empeño, mostrando el compromiso y la ilusión que pongo en este reto», afirma. Además, tiene pendiente explorar a fondo lugares destacados de la zona como la Catedral o el Monasterio de las Huelgas y «conocer su gastronomía, como la famosa morcilla burgalesa».

Cuáles son sus expectativas respecto al certamen

Lucas tiene clara la respuesta: «Disfrutar de la experiencia y aprovecharla al máximo». No obstante, también busca que RNB sea un espacio para conocer personas con «intereses similares» y poder «aprender de todos los que formar parte del certamen»; dos premisas que definen y marcan su personalidad.

La fecha y el lugar donde se celebrará la ceremonia sigue siendo una incógnita. Sin embargo, la organización del certamen da la oportunidad de convertir al representante de Burgos en finalista directo de la gala mediante Instagram:

Aún así, el inmenso mundo de los concursos de belleza sigue siendo epicentro de la polémica para muchos a día de hoy. Para el almeriense este escenario «ha evolucionado mucho» y hoy en día sus fines van mucho más allá del físico de los concursantes.

Torres piensa que este tipo de competiciones son un espacio donde «mostrar la personalidad de los concursantes, sus valores y su capacidad de inspirar». Por ello, poner en lo más alto el nombre de Burgos y dejar su huella son sus principales objetivos como aspirante. «Lo más importante es lo que tenemos en nuestro interior, nuestra historia y la actitud que tenemos ante la vida», añade.

