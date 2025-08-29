BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Plaza del Obradoiro, Santiago de Compostela R.C.

Muere una mujer en Santiago de Compostela al ser atropellada por el tren turístico de la ciudad

El suceso se produjo pasadas las 12.00 horas entre los números 7 y 9, frente a las escaleras que suben a la Praza de Abastos

E.P.

Viernes, 29 de agosto 2025, 17:39

Una vecina de Santiago de 84 años de edad ha perdido la vida este viernes al ser arrollada por el tren turístico de Santiago de Compostela en la rúa Virxe da Cerca, en el centro de la ciudad, cuando el transporte circulaba con un total de 39 pasajeros, desalojados en el acto.

El suceso se produjo pasadas las 12.00 horas entre los números 7 y 9, frente a las escaleras que suben a la Praza de Abastos, después de que la víctima se dispusiese a cruzar la calle en las inmediaciones de un paso de peatones. Con todo, fuentes municipales informan de que, por el momento, no pueden confirmar las circunstancias del accidente.

La fallecida quedó atrapada bajo el primer vagón del transporte, por lo que los efectivos policiales y de emergencias desplazados se encargaron de excarcelar el cuerpo. Para ello, acordonaron la zona y desplegaron una lona de protección.

La zona estuvo acordonada por la Policía Local, que se ha movilizado junto a una ambulancia y dos camiones de bomberos. Hasta el lugar se desplazaron la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y el concejal de Movilidad y Convivencia, Xan Duro, así como el gerente de Tussa, empresa municipal de transporte, José Ramón Mosquera.

Además, el accidente ha obligado a cortar el tráfico por completo en la calle, desde Praza de Galicia hasta la entrada a Virxe da Cerca por el otro extremo, desde la rúa de San Pedro. Alrededor de las 14.00 horas, el tráfico fue restablecido, tras la retirada del tren.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cómo obtener la tarjeta gratuita del bus en Burgos: los requisitos y las multas por mal uso
  2. 2 Premio histórico en Burgos: un solo ganador de La Primitiva se lleva 62 millones
  3. 3 La nueva heladería de Burgos que ofrece recetas artesanas con sabor a Italia
  4. 4 Herido un motorista tras una caída en el polígono de Villalonquéjar en Burgos
  5. 5 El nuevo revés que han recibido las monjas cismáticas de Belorado: «Sufrimos una persecución»
  6. 6 La lotera que ha repartido casi 63 millones en Burgos: «Aún no me lo creo»
  7. 7 Detenida una mujer en Burgos por agredir a su pareja con un cuchillo de cocina
  8. 8 Llamadas a Bomberos de Burgos por el olor a humo procedente de los incendios de León y Zamora
  9. 9 Seis detenidos por la agresión múltiple en las fiestas de Roa que dejó herido al teniente de alcalde
  10. 10 Un accidente múltiple en Burgos deja una mujer herida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Muere una mujer en Santiago de Compostela al ser atropellada por el tren turístico de la ciudad

Muere una mujer en Santiago de Compostela al ser atropellada por el tren turístico de la ciudad