El 10 de octubre comienza el ciclo de conferencias 'Tesoros Matemáticos de la Catedral de Burgos'

BURGOS Martes, 1 octubre 2019

La Asociación Castellana y Leonesa de Educación Matemática Miguel de Guzmán junto con la Fundación Cajacírculo, presentan un ciclo de conferencias bajo el título 'Tesoros Matemáticos de la Catedral de Burgos' que dará comienzo el jueves, 10 de octubre, a las 20:15 horas con la conferencia 'Patrones de armonía en la Capilla de los Condestables', en la propia capilla de los Condestables.

La siguiente cita será una semana después, el jueves 17 de octubre, a la misma hora, con 'La divina proporción y el rosetón del Sarmental', en el Crucero sur de la Catedral y la propuesta se completará en el mes de abril de 2020 con dos nuevas ponencias sobre: el análisis del Cimborrio: octógonos estrellados y el número de plata, arcos singulares, y varios elementos de la Girola y proporciones en la Nave Central, Escalera Dorada y estudio de otros motivos y estancias señalados.

A pesar de poseer un componente científico, este ciclo de conferencias está dirigido a un público general, y serán impartidas por los miembros de la Asociación Castellana y Leonesa de Educación matemática Miguel de Guzmán, algunos de ellos además, autores del libro ya publicado sobre Matemáticas en la Catedral de Burgos.

El acceso a este ciclo de conferencias es gratuito, si bien se requiere invitación que puede solicitarse en las oficinas de la sede central de Fundación Cajacírculo, en Plaza España 3.

El proyecto

El origen de este proyecto parte de la asociación Miguel de Guzmán, fundada en Burgos en 1992, que tiene su ámbito de actuación en todas las provincias de la Comunidad Autónoma y organiza diferentes actividades relacionadas con la enseñanza de las matemáticas, entre las que destacan la Olimpiada Matemática o el Congreso Castellano-Leonés de Educación Matemática, además del Proyecto de Estimulación del Talento Matemático (ESTALMAT) y la publicación del libro: 'Las matemáticas en la Catedral de Burgos', que contó también con la colaboración de Fundación Cajacírculo junto a la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León.

Fruto de este trabajo nace el ciclo de conferencias 'Tesoros Matemáticos de la Catedral de Burgos', con el objetivo de constatar que la Catedral puede ser estudiada, no sólo desde la óptica de la Historia, el Arte y la Religión, sino también desde el campo de las matemáticas, que permiten descubrir otras joyas que hasta la fecha no habían sido estudiadas y disfrutar de la armonía y estética de las formas de la Catedral, percibiendo los elementos matemáticos (patrones numéricos dinámicos, simetrías, movimientos, etc.) que subyacen en ellas.