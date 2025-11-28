La Reina Sofía preside el lunes en Burgos la entrega de los premios Evolución y Emiliano Aguirre de Fundación Atapuerca El acto tendrá lugar en el Museo de la Evolución Humana, a partir de las 13.00 horas

La Reina Sofía con sus nietas, la princesa Leonor y la Infanta Sofía.

BURGOSconecta Burgos Viernes, 28 de noviembre 2025, 17:10 Comenta Compartir

La Reina Sofía presidirá el próximo lunes, 1 de diciembre, la ceremonia de entrega de los Premios Evolución y Premio Emiliano Aguirre de la Fundación Atapuerca que se desarrollará en Burgos.

La Reina Sofía presidirá el acto como presidenta de Honor de la Fundación Atapuerca en un evento que tendrá lugar en el Museo de la Evolución Humana a partir de las 13.00 horas, han informado a Europa Press fuentes de la Fundación.

De manera previa a la ceremonia, la Fundación Atapuerca celebrará la reunión de su Patronato en el mismo espacio, el Museo de la Evolución Humana.