La AECC de Burgos sensibiliza a la provincia durante este mes de octubre Cojines en forma de corazón que se realizarán en la AECC de Burgos para entregar a las pacientes del HUBU y paliar los efectos de la cirugía. / Alberto Mingueza El 19 de octubre se celebra el Día Mundial Contra el Cáncer de Mama y para las jornadas previas y posteriores se han organizado diferentes eventos de concienciación y de apoyo a pacientes y familiares BURGOS CONECTA Burgos Viernes, 11 octubre 2019, 14:09

El Día Mundial Contra el Cáncer de Mama se celebra el sábado 19 de octubre y como la Asociación Española Contra el Cáncer de Burgos acostumbra a hacer, ya están preparando los actos de concienciación y de apoyo a pacientes y familiares que se van a realizar durante los días previos y en esa misma jornada.

El martes 15 de octubre, de 17 a 20 horas, en la sede de la AECC, se va a celebrar un taller de cosida de corazones solidarios. En el taller se coserán cojines en forma de corazón que se entregarán a las pacientes que han sido operadas de cáncer de mama para ayudar a paliar los efectos de la cirugía y entregar a los pacientes en el Hospital Universitario de Burgos.

Para el miércoles, 16 de octubre, se ha programado el XXI Encuentro de Personas Diagnosticadas de Cáncer de Mama en Castilla y León. En la jornada siguiente, el jueves 17 de octubre, a las 18.30 horas, se celebrará una charla informativa en Pancorbo sobre prevención y aspectos psicológicos del cáncer de mama.

El viernes 18 de octubre, al ser la jornada previa a la celebración del día mundial, se realizarán acciones en la calle. Se colocarán mesas informativas en el Hospital Universitario de Burgos, en el Paseo del Espolón y en la calle Isilla de Aranda de Duero. En todos los puestos se entregarán lazos rosas. Igualmente, durante este día y también el sábado, el Arco de Santamaría presentará una iluminación de color rosa.

La AECC de Burgos tiene una gran labor divulgativa y de concienciación. Durante el mes de octubre ha enviado información y material divulgativo sobre el cáncer de mama, junto con lazos rosas, a más de 30 empresas para que se distribuya entre su plantilla, lo que supone un impacto en más de 21.000 trabajadores. Asimismo, durante este mes, la AECC está impartiendo conferencias divulgativas sobre aspectos del cáncer de mama en distintas empresas de la capital burgalesa, de Aranda de Duero y de Miranda de Ebro y en centros cívicos y de ocio de la provincia.

Además, hay otras actividades que, aunque no están organizadas por la AECC, cuentan con su colaboración y participación. Entre ellas está la actividad de zumba contra el cáncer de mama organizada por el Centro Deportivo Be Up. en beneficios a la AECC. Igualmente, el 24 de octubre se ha organizado una cena solidaria a favor de la AECC en el Hotel Ciudad de Burgos cuyo menú costará 38 euros.