Gamonal muestra su rechazo al cierre del PAC y hará visible en la calle su descontento para exigir su reapertura Más de 200 personas se han reunido en Gamonal para afrontar el cierre del PAC. / APM Recogida de firmas, protestas en las calles y «lucha» son algunas de las acciones que los vecinos de este barrio burgalés realizarán para revertir el cierre que, consideran, se ha realizado a sus espaldas AYTHAMI PÉREZ MIGUEL Burgos Martes, 1 octubre 2019, 21:44

Las Urgencias de Atención Primaria del Punto de Atención Continuada (PAC) de Gamonal han dejado de prestar su servicio hoy. La gerencia de Burgos ha tomado esta medida porque aseguran que se vive una situación insostenible. El objetivo final es crear un PAC únido en el Divino Valles. La apertura de este PAC supondría también el cierre del otro punto continuado de urgencias con el que cuenta Burgos, el de San Agustín.

Más de 200 personas reunidas hoy en la Casa de la Cultura de Gamonal han mostrado su rechazo. No es la primera vez que esto ocurre, los burgaleses llevan saliendo a la calle para reivindicar una sanidad digna desde hace mucho. En esta ocasión varios colectivos como el Consejo de Barrio de Gamonal, la Asociación Las Eras de Gamonal, la Asociación Nuestro Barrio, representantes de San Pedro y San Felices y otros colectivos han convocado a los vecinos para, entre todos, decidir qué hacer con un único objetivo, que se revierta esta situación, que el PAC se reabra y que no se llegue a un único punto continuado de urgencias en el Divino Valles.

Acciones

Como ha señalado uno de los vecinos allí presentes, «no solo queremos participar en la sociedad votando, si no luchando como siempre se ha hecho. Hemos luchado para conseguir y mantener nuestros derechos». En esta asamblea se ha acordado que el martes día 8 de octubre, a las 20 horas, comience una manifestación en la Plaza del Cid que concluya en la delegación territorial de la Junta en Burgos.

Igualmente, se recogerán firmas para que quede claro que mucha gente apoyo la reapertura del PAC. Además, todos los martes, de 11 a 11.15 horas, habrá concentración de protesta frente a los centros de salud de Gamonal y San Agustín.

Los vecinos de Gamonal no han dudado en mostrar su descontento en este encuentro. Los representantes de las asociaciones han afirmado que los políticos les han mentido en las reuniones mantenidas sobre este tema porque se les aseguró que las urgencias de Gamonal «estaban blindadas».

Vecinos de todas las edades han participado en la asamblea. / APM

Tampoco se sienten satisfechos con las explicaciones que desde la Gerencia de Atención Primaria y desde la Consejería de Sanidad se les ha dado. «Nos dicen que no hay médicos porque Burgos no es una ciudad atractiva y la realidad es que se van a otros sitios porque allí les ofrecen mejores condiciones de trabajo», se ha podido escuchar en esta asamblea. Igualmente, en Gamonal se considera «un gran error» haber tomado la decisión de cerrar este PAC sin haber contado con la ciudadanía. «Además, nos vienen con el cuento de que aumentan las urgencias en los centros de salud. Los médicos de estos tendrán más carga de trabajo y si llega una urgencia dejarán a otros pacientes», ha apuntado un vecino.

En Gamonal tienen claro que quieren que se mantenga este PAC abierto al igual que el de San Agustín «y se garanticen las condiciones de trabajo». Muchos de los allí presentes han asentido cuando uno de ellos ha afirmado que «con el PAC de Gamonal cerrado, antes que a San Agustín, a mí se sale mejor ir al HUBU y se colapsarán las urgencias».

El miedo de muchos, sobre todo la gente más mayor, es el desplazamiento con una urgencia hasta el Divino Valles, «las urgencias deben estar en un ambulatorio cercano a la población», han puntualizado.

Mala gestión y sus consecuencias

Los vecinos de Gamonal y afectados por el cierre de este punto de atención continuada tienen afirman que son ellos, los ciudadanos, los que pagan las consecuencias de una mala gestión política que «ha priorizado su interés al beneficio de la gente», ha recalcado un vecino.

Los ponentes han señalado que los políticos burgaleses les apoyan y se han manifestado públicamente en esa línea pero añaden que con eso no les basta. Tiene que haber implicación «y no solo querer salir en la foto». Lo que les preocupa es que es desde la Consejería de Sanidad donde no se les escucha. Estos colectivos solicitaron una reunión con la consejera de Sanidad, Verónica Casado, y esta les ha denegado el encuentro. En su lugar les ha remitido a una reunión con el director general de Sanidad. «Nos tememos que en este encuentro solo intentarán convencernos como ha ocurrido con la Gerencia de Salud de Burgos», han reconocido.