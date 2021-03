Coronavirus en directo | Alemania autorizará finalmente la vacuna de AstraZeneca en mayores de 65 años

14:00

Aguado apuesta por que los vacunados tengan libre movilidad por el paísEl vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha declarado que apuesta por que "al menos las personas vacunadas deberían poder moverse libremente por todo el territorio nacional". 13:52

Los positivos en residencias de Castilla y León se reducen de 800 a 23 a la semana en un mesLos positivos en las residencias de mayores y personas con discapacidad de Castilla y León durante la semana del 15 al 22 de febrero fueron un total de 23, frente a los en torno a 800 que se registraron entre el 18 y el 25 de enero. 13:35Cantabria aboga por mantener el cierre en Semana Santa y el toque de queda al menos hasta el día 14

El consejero de Sanidad de Cantabria, Miguel Rodríguez, cree que "lo mejor sería mantener el cierre" perimetral en Semana Santa y no se plantea la flexibilización del toque de queda en la comunidad al menos hasta el 14 de marzo, fecha en la que concluye la prórroga de la medida actualmente en vigor. 13:26

La vacunación de docentes en Murcia comenzará este fin de semana y será "de forma progresiva"La vacunación de los docentes de la Región comenzará este fin de semana y se realizará de forma progresiva las próximas semanas. Así lo ha anunciado el consejero de Salud, Juan José Pedreño, durante su comparecencia en el Pleno de la Asamblea Regional. Según ha dicho, "en la Región de Murcia comenzará este fin de semana la vacunación de docentes de una forma progresiva". 13:16Baleares notifica 40 nuevos casos de covid-19 y dos fallecidos

El Servicio balear de Epidemiología ha notificado este miércoles al Ministerio de Sanidad 40 nuevos positivos y dos fallecidos a causa de la covid-19, de forma que el total acumulado es de 56.245 casos notificados y 729 muertes en las Islas desde el inicio de la pandemia del coronavirus. 13:07La EMA quiere dar el visto bueno a la vacuna de Janssen el miércoles próximo

La Agencia Europea del Medicamento (EMA) decidirá el 11 de marzo si autoriza la distribución de la vacuna de Janssen en la Unión Europea, según informó este miércoles el organismo. Si la EMA, tal y como es previsible, da el visto bueno en la reunión extraordinaria del próximo miércoles a esta profilaxis, será la cuarta vacuna que se distribuirá en Europa, donde ya están disponibles las desarrolladas por las compañías Pfizer-BioNTech, Moderna y AstraZeneca. Información de Melchor Sàiz-Pardo y Álvaro Soto.

12:53A Coruña y Pontevedra se mantienen cerradas por la presión UCI y los municipios sin casos aumentan un 36%

El comité clínico de expertos que asesora a la Xunta en materia de covid-19 ha decidido mantener, por el momento, cerradas perimetralmente las áreas sanitarias de A Coruña y Pontevedra, así como las medidas en nivel alto, por su presión UCI y a pesar de la mejora de los indicadores que, en el conjunto de Galicia, apuntan a que los municipios sin ningún caso detectado en las últimas dos semanas han aumentado un 36%. 12:44Andalucía espera poder ampliar ya horarios comerciales y que los datos permitan abrir provincias en Semana Santa

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha confiado este miércoles en que los informes que se analicen esta tarde en el Comité de Expertos "avalen" una apertura "un poco más amplia" de los horarios comerciales que rigen en este momento, incidiendo en la necesidad de ser "prudentes" puesto que si bien la pandemia se encuentra en una situación de "meseta" en la que el "virus se está estabilizando" aún "no hemos conseguido doblegarlo". 12:29

Baleares administra 74.138 dosis de la vacuna de la covid-19Baleares ha administrado 74.138 dosis de la vacuna de la covid-19, según ha avanzado este miércoles el Govern.

El cribado a unos 2.000 universitarios del campus de Lugo se salda sin positivos y con un 57% de participaciónEl gerente del área sanitaria de Lugo, Ramón Ares, ha destacado que en el cribado realizado en el campus de Lugo para detectar casos de covid-19, de los casi 2.000 estudiantes que se sometieron a las pruebas de "antígenos" todos han dado negativo en los dos días que se realizaron las pruebas. 12:02

Medicina Intensiva reivindica su labor en las UCI frente a la pandemiaEl presidente de la Sociedad Española de Medicina Intensiva Critica Y Unidades Coronarias (SEMICYUC), Ricard Ferrer, ha reivindicado que los profesionales de Medicina Intensiva de todos los centros hospitalarios españoles han respondido "con profesionalidad, diligencia y rigor científico, sin bajar los brazos y permitiendo que las UCI estuvieran más presentes que nunca en el día a día, cuando más se las necesitaba" en el contexto de la pandemia de covid-19. 11:53Crece la presión para que Madrid acepte el cierre de todas las comunidades en Semana Santa

De nuevo todas las miradas puestas en Madrid, la comunidad que más laxa se ha mostrado en las restricciones contra la pandemia y la región que desde el principio se ha negado a usar el cierre perimetral de la autonomía como herramienta para combatir al virus. El Ministerio de Sanidad y varias comunidades, entre ellas varias 'populares', han redoblado su presión en las últimas hora sobre el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para que acepte esta tarde en el Consejo Interterritorial de Salud un acuerdo para el confinamiento perimetral de todas las comunidades en Semana Santa como forma de reducir la movilidad para tratar de contener los contagios. Por Melchor Sàiz-Pardo y Álvaro Soto.

11:35Alemania rectifica y autorizará la vacuna de AstraZeneca en mayores de 65 años

El ministro de Sanidad de Alemania, Jens Spahn, ha abierto la puerta a la autorización de la vacuna de AstraZeneca contra la covid-19 en mayores de 65 años tras los datos de los estudios británicos que evidencian que funciona "muy, muy bien" en este grupo de edad. 11:30Los bomberos y policías locales de Badajoz comenzarán a vacunarse a finales de esta semana o la próxima

Los bomberos y policías locales del Ayuntamiento de Badajoz comenzarán a vacunarse contra la covid-19 a finales de esta semana o principios de la siguiente, según ha avanzado la concejala delegada de Recursos Humanos, María de los Hitos Mogena.

11:09Cataluña registra 1.559 casos y 44 muertes más en las últimas 24 horas

Cataluña ha registrado hasta este miércoles 560.377 casos confirmados acumulados de coronavirus desde el inicio de la pandemia -519.840 con una prueba PCR o test de antígenos-, 1.559 más que en el recuento del martes, ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web. 10:56

El Gobierno vasco dice que "hay propósito" de levantar las medidas restrictivasEl vicelehendakari primero y consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha afirmado este miércoles que "hay propósito" de levantar algunas de las medidas restrictivas que actualmente están en vigor para frenar el avance del coronavirus, pero ha asegurado que dependerá del informe que el LABI técnico traslade al LABI institucional en su reunión del próximo viernes.

10:36España amplía la cuarentena a doce países España ha prorrogado la cuarentena para los pasajeros procedentes de Brasil y Sudáfrica y la ha impuesto a otros diez países, entre ellos Perú y Colombia, con el fin de evitar la propagación de las nuevas variantes del coronavirus.

10:14Descienden los casos en Navarra a 55 y la tasa de positividad se sitúa en el 2,7%

Navarra ha registrado 55 casos de covid-19, cifra ligeramente inferior a los 59 del día anterior, y la tasa de positividad desciende al 2,7 por ciento.

09:53La pandemia de coronavirus deja más de 380.000 casos y 10.000 muertos en el mundo durante el último día

La pandemia de coronavirus ha dejado más de 380.000 casos y de 10.000 fallecidos en todo el mundo durante las últimas 24 horas, con lo que se aproxima al umbral de los 115 millones de contagios, según los datos recogidos por la Universidad Johns Hopkins. 09:36Angola, Gambia, Kenia y RDC se suman a los países de África receptores de vacunas contra el coronavirus

Angola, Gambia, Kenia y República Democrática del Congo (RDC) se han sumado en las últimas horas a la lista de países africanos receptores de vacunas contra el coronavirus a través del mecanismo COVAX, según ha confirmado la Organización Mundial de la Salud (OMS). 09:27Rusia confirma más de 450 muertos por coronavirus y supera la barrera de los 87.000 fallecidos

Las autoridades de Rusia han confirmado este miércoles la muerte de más de 450 personas a causa del coronavirus durante las últimas 24 horas, con lo que el país euroasiático supera la barrera de los 87.000 decesos desde el inicio de la pandemia. 09:16El LABI estudiará la posibilidad de abrir la movilidad de los municipios del mismo territorio en EuskadiEl coordinador de la Comisión Técnica del LABI, Jonan Fernández, ha afirmado que el Plan de Protección Civil de Euskadi estudiará la posibilidad de levantar el confinamiento municipal dentro del mismo territorio. "Es una medida que se va a valorar y que podría modificarse", ha explicado.

08:50Sanidad amplía la cuarentena a los pasajeros que llegan a España para controlar las cepas sudafricana y brasileñaEl Ministerio de Sanidad ha ampliado el número de países en la lista que establece qué viajeros deberán guardar cuarentena obligatoria al llegar a España para controlar la expansión de la cepa sudafricana y la brasileña. 08:36China sigue sin informar de casos locales pero registra 26 importados

El Ministerio de Salud de China ha informado este miércoles que no ha detectado ningún caso de transmisión local del coronavirus en las últimas 24 horas, aunque si ha sumado a su balance 26 nuevos contagios importados. 08:28Alemania suma cerca de 420 muertos por coronavirus y se acerca al umbral de los 71.000 fallecidos

Las autoridades de Alemania han confirmado este miércoles la muerte de cerca de 420 personas a causa del coronavirus durante las últimas 24 horas, con lo que el país se acerca al umbral de los 71.000 fallecidos desde el inicio de la pandemia, según datos del Instituto Robert Koch. 08:16El 60% de los escolares sin clases por la pandemia en 2020 son latinoamericanos

El 60% de los niños y niñas que perdieron clases por la pandemia de covid-19 en 2020 vive en América Latina y El Caribe, por lo que es urgente priorizar la reapertura de colegios, dijo el martes Unicef. 08:14

Biden promete la vacuna contra la covid-19 para todos los adultos de EE UU para finales de mayoEl presidente Joe Biden aseguró el martes que Estados Unidos dispondrá de suficientes vacunas contra el covid-19 para todos los adultos estadounidenses antes de finales de mayo.

La UE, ante las nuevas disidencias por la estrategia de vacunaciónHungría, Eslovaquia o República Checa se abren a los sueros ruso y chino y Austria y Dinamarca suman esfuerzos con IsraelUna crónica de Salvador Arroyo (Bruselas).

21:19Última hora | Las infantas Elena y Cristina se vacunaron contra la covid en Abu DabiLas hijas del rey emérito aprovecharon una de sus visitas a don Juan Carlos, también inmunizado, para recibir la dosis

20:02Cataluña constata que el 14F no incrementó los contagios

El secretario de Salud Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha afirmado que no han detectado "ninguna diferencia significativa" en el número de contagios de covid-19 entre los miembros de las mesas electorales de los pasados comicios catalanes y el resto de población catalana. En rueda de prensa este martes junto a la subdirectora general de promoción de la salud de la Generalitat, Carmen Cabezas, Argimon ha destacado las "medidas bien implementadas" por la pandemia durante el proceso electoral. 19:54El Gobierno reconoce casi 30.000 muertos en las residencias por covidEl primer informe oficial sobre los efectos del coronavirus en los centros revela que ha habido más de 86.000 contagiosUna información de Melchor Sáiz-Pardo 19:28La Comunidad de Madrid se plantea levantar el toque de queda "en los próximos días"

​El vicepresidente de la Comunidad de Madrid y portavoz del Gobierno regional, Ignacio Aguado, ha manifestado este martes que "el primer objetivo" que hay que plantearse "en los próximos días" es levantar el toque de queda. "Lo primero que tenemos que hacer, llegado el caso, es poder levantar el toque de queda. Ese es el primer objetivo que plantearnos en los próximos días", ha manifestado. 19:15La EMA dictaminará sobre vacuna Johnson&Johnson el 11 de marzo

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) anunció el martes que tomará una decisión sobre el uso de la vacuna del laboratorio Johnson&Johnson contra el coronavirus el 11 de marzo. La vacuna, que requiere una sola dosis y no necesita ser almacenada a temperaturas muy bajas, sería la cuarta en ser aprobada en la UE,. 19:02Rusia cuestiona el 'pasaporte covid' de la UE porque "contradice" la "voluntariedad" de la vacunación

El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha cuestionado este martes el certificado digital que "facilite los movimientos" de aquellos viajeros vacunados contra la covid-19 que ultima la Unión Europea (UE), señalando que "contradice" el "principio de voluntariedad" de la vacunación. "Resulta que esta idea contradice las normas de la democracia, porque hay una decisión en los países de la UE de que la vacunación es voluntaria", ha señalado Lavrov

18:47Madrid notifica 1.378 casos nuevos y 30 fallecidos más

La Comunidad de Madrid ha notificado 1.378 nuevos casos de coronavirus, de los que 1.062 corresponden a las últimas 24 horas, y 30 fallecidos más en los hospitales, según el informe de la situación epidemiológica de este lunes con datos a cierre del día anterior. En la jornada precedente, se notificaron 271 casos de coronavirus, de los que 176 correspondían a las últimas 24 horas, y 37 fallecidos más en los hospitales.

18:33La farmacéutica Merck ayudará a fabricar la vacuna de Johnson & Johnson

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciará que el laboratorio farmacéutico Merck va a colaborar con Johnson & Johnson para producir su vacuna contra la covid-19, dijo el martes a la AFP un alto responsable gubernamental. Por el momento, no se ha revelado ningún detalle sobre el acuerdo entre ambas empresas estadounidenses. El presidente Biden hablará en la tarde sobre la crisis sanitaria. Este anuncio podría permitir aumentar de forma sustancial la cantidad de dosis distribuidas rápidamente en Estados Unidos de esta vacuna.

