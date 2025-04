Pros y contras del famoso retinol: un experto nos da las claves

BURGOSconecta Burgos Miércoles, 2 de abril 2025, 06:23 Comenta Compartir

El retinol es el principio activo con mayor evidencia científica frente al envejecimiento y se ha convertido en la estrella del mundo de la cosmética en los últimos años debido a su gran eficacia.

El experto en dermocosmética Alberto León, explica que el secreto de este ingrediente radica en su grupo químico característico que forma parte de su molécula, el alcohol, también representado como OH, de ahí la terminación del retinol en OL. «Este grupo OH tiene la capacidad de autovehiculizar el retinol al interior de nuestra piel facilitando su llegada a las células cutáneas y así, llevar a cabo sus propiedades beneficiosas», asegura. Pero León advierte de que también resulta importante la formulación, «porque no todas valen y nos interesan productos cosméticos de laboratorios de confianza».

Propiedades del retinol

Alberto León repasa cuáles son las propiedades demostradas del retinol:

• Disminuye con eficacia las arrugas y las finas líneas de expresión, dando a nuestra piel un aspecto rejuvenecido. Además, mejora la firmeza y la elasticidad de la piel.

• Estimula la renovación cutánea, mejorando la textura y la calidad de la piel.

• Nos da protección antioxidante para evitar que se dañen nuestros tejidos.

• Despigmenta las manchas y mejora el equilibrio del tono facial.

• Es anticomedogénico, viene bien para el tratamiento con tendencia a los comedones como ocurre en el caso del acné.

Pero León recuerda que el retinol presenta algunos contras que es necesario tener en cuenta a la hora de comenzar con su aplicación.

Cómo aplicar el retinol

León insiste en que el retinol «resulta muy ventajoso para el cuidado de nuestra piel, pero al igual que presenta luces también tiene sus sombras, pudiendo provocar efectos secundarios (enrojecimiento, descamación e irritación) si se utiliza incorrectamente o se eligen concentraciones inadecuadas».

Aunque estos efectos «son transitorios, desaparecen una vez que la piel se acostumbra a su uso», León recalca la importancia de acudir a un experto porque la pauta de introducción de esta molécula en la rutina «debe ser paulatina y a bajas concentraciones, e ir aumentando tanto la frecuencia de uso como la concentración poco a poco, según tolerancia».

Para León esto es clave para el éxito del tratamiento con retinol. «Otro consejo, es acompañarlo, con fórmulas que reestablezcan la calma de nuestra piel y restauren la función barrera cutánea, como son las cremas hidratantes y regeneradoras», concluye.

