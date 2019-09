Una tromba en Málaga deja 115 litros durante la madrugada e inunda calles y viviendas Un coche pasa por las bolsas de agua acumulada en poco tiempo en la Avenida de Andalucía de Málaga, durante la madrugada. / Luis Moret Murcia contiene al aliento debido a las crecidas, ya que el Segura se ha desbordado de madrugada en Blanca, Cieza, Archena, Ceutí y Lorquí, tensa calma en Valencia y absoluto caos en el sur de Alicante IGNACIO LILLO y ESTHER REQUENA Sábado, 14 septiembre 2019, 09:23

Las predicciones iniciales saltaron por los aires cuando el Centro Meteorológico de Aemet se vio obligado a activar el aviso naranja para la madrugada del sábado por la llegada de la Dana a la provincia de Málaga, que posteriormente se convirtió en rojo, con riesgo precipitaciones extremas hasta las 5.00 horas. Se ha llegado a superar al menos en dos puntos en los que hay constancia de datos oficiales: en Cártama, con 65,5 l/m2; y en Coín, con 64 l/m2, según los datos disponibles en los servidores automáticos de la Red Hidrosur, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta. En este último municipio se ha producido el récord del episodio, con casi 115 l/m2 en sólo dos horas.

Así, la zona más afectada por las fuertes lluvias registradas ha sido el Valle del Guadalhorce, donde hay zonas anegadas en Alhaurín el Grande, Alhaurín de la Torre, Cártama y Coín, según el servicio de emergencias 112. También se trabaja ya en zonas de Torremolinos y Marbella. Todo ello ha llevado a la Delegación del Gobierno de la Junta en Málaga a activar la situación 1 del Plan de Emergencias ante el riesgo de inundaciones.

En la capital malagueña el pluviómetro de la depuradora del Atabal ha recogido 48 l/m2 en una hora, y 59 en lo que va de madrugada (pasadas las cinco de la mañana); mientras que en el embalse del Limonero han sido 32 y 27 en el Palacio de la Tinta (La Malagueta). Ha sido suficiente para anegar numerosas vías, como la avenida de Andalucía en el entorno de El Corte Inglés y parte de la Carretera de Cádiz, entre otros puntos, según testimonios de testigos.

Bomberos interviniendo en la zona de la Victoria.

Varios coches han quedado atrapados en calles convertidas en ríos, y los Bomberos han acudido a auxiliarlos. En la zona del Corte Inglés, como suele pasar cuando cae agua en grandes cantidades, la calzada se anegaba, impidiendo la circulación de los coches. Algunos, viendo la cantidad de agua acumulada tenían que retroceder. Otros, tenían dificultades y quedaban parados en la zona de la Avenidad de Andalucía. Todavía no hay balance de las actuaciones efectuadas, pero son numerosas por la entrada de agua en bajos y garajes.

Por otra parte, la tormenta eléctrica también se ha dejado notar, y no sólo con el espectáculo de rayos y truenos. Según informa un vecino de la zona, un rayo ha partido el gran ficus conocido popularmente el árbol de Reding, y los servicios de rescate han acudido a cortar las ramas que han quedado sobre la calzada y han dañado a varios vehículos que estaban aparcados. Por suerte la tromba ha caído de madrugada, por lo que no hay constancia de daños personales.

Un rayo acaba de partir el ficus de la fuente de Reding pic.twitter.com/yvrpTKh1DZ Alberto JC (@WarlogWorld) September 14, 2019

En Marbella y su entorno también se han producido fuertes descargas, con hasta 77 l/m2 acumulados en Ojén. La buena noticia en este caso es que los 47 l/m2 que han caído en el embalse de La Concepción, que abastece a buena parte de la Costa del Sol, servirán para mejorar sus maltrechas reservas, tras un verano de uso intensivo del agua almacenada.

Murcia contiene el aliento debido a las crecidas

Mientras, truenos como bombas comenzaron a golpear el cielo de Murcia desde la medianoche. Los estallidos no dejaron de escucharse y fue difícil conciliar el sueño. De madrugada, la gota fría azotó, con toda su virulencia, la ciudad, y hasta se escuchó repicar en dos ocasiones la campana del Puente de los Peligros, sin que, en principio, nadie la activara. Su restaurador comentó después que pudo ser un fallo en el mecanismo de volteo fruto de la humedad.

Especialistas de la Guardia Civil y bomberos rescatan a una familia de la fuerza de las aguas que inundaron ayer Los Alcázares. / Pablo Sánchez.

Las previsiones meteorológicas se cumplieron, así como el aviso de la Confederación Hidrográfica del Segura sobre el «peligro máximo» en el que se encontraba la capital ante un «aumento súbito de caudal del río». El Segura se ha desbordado de madrugada en Blanca, Cieza, Archena, Ceutí y Lorquí, lo que ha provocado el desalojo de viviendas en varios puntos de la Región.

El mensaje mantuvo activada la alerta del Ayuntamiento, que desplegó un dispositivo especial con más de 1.000 efectivos que trabajaron durante toda la noche. Al amanecer, la tromba dio una tregua, pero el panorama ya era devastador con 39 carreteras del municipio cortadas, comercios cerrados, bajos inundados, calles anegadas y mucho miedo a que el Segura colapsara a su paso por el casco urbano.

Muchos comercios, bares y empresas no pudieron abrir. Bastantes estaban inundados, y en otros, los empleados se vieron sorprendidos por los cortes de tráfico, y no lograron acudir a su puesto de trabajo. Así, durante toda la mañana, centenares de personas se apostaron en ambos lados del río para ver el extraordinario caudal y el desarrollo de los trabajos para evitar su desbordamiento. «Jamás he visto el río así», afirmó Chero Lozano, vecina de Vistabella. Rafael Rubio expresó su queja ante la falta de limpieza de las motas en los tramos donde el Segura pasa por las poblaciones periféricas a la ciudad. El miedo ante un posible colapso crecía conforme el nivel del agua aumentaba.

La gota fría arrasa la Vega Baja

Tensa calma en Valencia y absoluto caos en el sur de Alicante. Así podría resumirse la evolución de la gota fría en la Comunitat. Tras una madrugada de más lluvias torrenciales en Murcia y la Vega Baja, el sur de Alicante quedó sumido en una situación desoladora: un fallecido, centenares de rescates y evacuaciones, pueblos anegados, la inundación de la AP-7 con conductores atrapados en los techos de los coches... Y se sumó el desbordamiento del río Segura a su paso por varios puntos de Orihuela.

Vídeo.

Pero la verdadera tragedia se materializó durante la tarde de ayer, cuando la Guardia Civil halló el cadáver de un hombre de 58 años, de nacionalidad española y vecino de Redován, en la zona conocida c­omo Virgen del Remedio de Orihuela. El cuerpo fue detectado desde el helicóptero de la Benemérita y se trata de la primera víctima mortal por la DANA en la Comunitat.

Rescate de una persona. / Reuters

Desde la Delegación del Gobierno añadieron que, al parecer, el hombre acababa de aparcar su coche y al intentar cruzar la calle, fue arrastrado por una avenida de agua. Su cuerpo se encontró a un centenar de metros de su domicilio, según estas fuentes.

La angustia no se vivió sólo en Orihuela, hundida por las trombas, las calles se convirtieron en ríos en Redován, Almoradí, Pilar de la Horadada, Santa Pola, Torrevieja, Bigastro... La máxima preocupación estaba puesta en la apertura por seguridad del embalse de Santomera, en Murcia, cuya presa estaba aliviando y cargando todavía más el caudal del río Segura, con el consiguiente riesgo para las poblaciones alicantinas en su tramo final.