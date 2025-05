Vecinos de Linares denuncian picotazos y ataques de pájaros: «Se han vuelto locos»

Javier Varela Jueves, 15 de mayo 2025, 09:39 Comenta Compartir

Pánico en las calles de Linares. Las calles de esta localidad de Jaén parecen el escenario de la mítica película 'Los pájaros' de Alfred Hitchcock. En los últimos días, varias aves se dejan caer en picado desde las ramas de los árboles sobre la cabeza de los peatones que caminan por la acera por varias zonas como la calle La Cruz, el Paseo de Linarejos, el Recinto Ferial, el colegio de los Salesianos y la Fuente del Pisar.

Las agresiones han sido grabadas por varios viandantes que las han compartido en redes sociales para denunciar el suceso. En uno de los vídeos se puede ver cómo un joven es atacado por uno de estos pájaros, algo que se ha repetido en varias personas.

«Cierto, ayer atacaron a mi mujer y a mí dos veces en el mismo trayecto, es una cosa súper rara», ha señalado un ciudadano en respuesta a uno de los vídeos subidos a TikTok y Facebook. «A mí no me había pasado nunca hasta el otro día», añade otro. Aunque la situación ha provocado temor, hay quien se lo está tomando con humor: «Ya lo predijeron 'Los Simpson', ¡vamos a morir!».

Protección a las crías

Técnicos del Ayuntamiento de Linares han identificado a las aves. Son ejemplares de Rabilargo ibérico (Cyanopica cookii), una especie endémica de la Península que, durante los meses de cría -que abarca desde abril hasta junio- se vuelve especialmente protectora de sus nidos.

«Este comportamiento no representa una agresión deliberada hacia las personas, sino una respuesta instintiva de defensa territorial. Es importante destacar que los rabilargos no buscan causar daño, sino disuadir la presencia cercana a sus nidos. Destacar nuevamente que se trata de un comportamiento puntual y estacional, y fuera de la época de cría no se han registrado conductas similares ni problemas de convivencia con esta especie», ha señalado el Consistorio en su comunicado.

Este comportamiento es conocido como «mobbing». Se trata de una conducta defensiva mediante la cual estas aves se acercan en vuelo, emiten sonidos y realizan movimientos disuasorios para proteger sus crías de lo que perciben como amenazas, aunque se trate de simples peatones.

Aunque los ataques de pájaros suelen ser frecuentes en algunas zonas y épocas del año, lo cierto es que la agresividad que han demostrado en esta ocasión ha despertado la alarma entre los vecinos de Linares. El consistorio ha recomendado evitar transitar «por zonas donde se hayan identificado nidos de rabilargo», así como «mantener una distancia prudente de los árboles o arbustos donde estas aves puedan haber anidado».. Además, aconseja «no intentar tocar o acercarse a los nidos o a las crías» y en caso de que un rabilargo se aproxime volando a la persona, lo más importante es «no entrar en pánico, mantener la calma y alejarse lentamente del área».