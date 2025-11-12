ALCER BURGOS prepara su Mercadillo Solidario Navideño Se celebrará en el Centro Comercial El Mirador del 15 al 21 de diciembre, en horario de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 horas

La Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón (ALCER BURGOS) pone en marcha una nueva edición de su Mercadillo Solidario Navideño, una iniciativa que combina la solidaridad, la sostenibilidad y el espíritu navideño con un claro objetivo: dar una segunda vida a aquello que ya no utilizamos y transformar cada donación en apoyo a los enfermos renales crónicos y sus familias.

Para poder llevar a cabo este tradicional mercadillo, ALCER BURGOS hace un llamamiento a la ciudadanía para que entregue artículos en buen estado como juguetes, juegos educativos, libros, ropa, complementos, objetos de hogar y decoración, entre otros. Todas estas donaciones se pueden entregar en la sede de ALCER BURGOS (Calle Camino Casa de la Vega nº 4 y 6, Bajo), en horario de: Lunes a jueves de 9:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas y el viernes solo por la mañana.

Todo lo recibido será clasificado, organizado y puesto a la venta en el Mercadillo Solidario Navideño, que se celebrará en el Centro Comercial El Mirador del 15 al 21 de diciembre, en horario de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 horas.

El objetivo de esta acción es doble: por una parte, fomentar el consumo responsable y solidario y por otra, recaudar fondos destinados a mantener los servicios de atención y apoyo que ALCER BURGOS presta a las personas con enfermedad renal crónica y sus familias.

