BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere un cazador tras sufrir una grave caída en Burgos

ALCER BURGOS prepara su Mercadillo Solidario Navideño

Se celebrará en el Centro Comercial El Mirador del 15 al 21 de diciembre, en horario de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 horas

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 18:06

Comenta

La Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón (ALCER BURGOS) pone en marcha una nueva edición de su Mercadillo Solidario Navideño, una iniciativa que combina la solidaridad, la sostenibilidad y el espíritu navideño con un claro objetivo: dar una segunda vida a aquello que ya no utilizamos y transformar cada donación en apoyo a los enfermos renales crónicos y sus familias.

Para poder llevar a cabo este tradicional mercadillo, ALCER BURGOS hace un llamamiento a la ciudadanía para que entregue artículos en buen estado como juguetes, juegos educativos, libros, ropa, complementos, objetos de hogar y decoración, entre otros. Todas estas donaciones se pueden entregar en la sede de ALCER BURGOS (Calle Camino Casa de la Vega nº 4 y 6, Bajo), en horario de: Lunes a jueves de 9:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas y el viernes solo por la mañana.

Todo lo recibido será clasificado, organizado y puesto a la venta en el Mercadillo Solidario Navideño, que se celebrará en el Centro Comercial El Mirador del 15 al 21 de diciembre, en horario de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 horas.

El objetivo de esta acción es doble: por una parte, fomentar el consumo responsable y solidario y por otra, recaudar fondos destinados a mantener los servicios de atención y apoyo que ALCER BURGOS presta a las personas con enfermedad renal crónica y sus familias.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Bonos consumo Burgos 2025: cómo conseguirlos y dónde gastarlos
  2. 2 Muere un cazador tras sufrir una grave caída en Burgos
  3. 3 Un médico de Burgos salva a un corredor en plena carrera Behobia-San Sebastián
  4. 4 El pueblo de Burgos que alquila su bar por 12 euros mensuales y gastos gratis
  5. 5 Agotados en poco más de una hora los nuevos bonos al consumo de Burgos
  6. 6 Trasladado en helicóptero un hombre tras sufrir un accidente y volcar su todoterreno en Burgos
  7. 7 Radiografía de las multas de tráfico en Burgos: lugares y causas de sanción más frecuentes
  8. 8 Herido un joven tras salirse de la vía en Burgos
  9. 9 Detenido en Burgos con hachís y marihuana al pararle la policía por ir en bicicleta en zona peatonal
  10. 10 Detienen a tres personas en Burgos por robar 15.000 euros a dos ancianas a quienes cuidaban

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta ALCER BURGOS prepara su Mercadillo Solidario Navideño

ALCER BURGOS prepara su Mercadillo Solidario Navideño