ALCER BURGOS prepara su Mercadillo Solidario Navideño
Se celebrará en el Centro Comercial El Mirador del 15 al 21 de diciembre, en horario de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 horas
Burgos
Miércoles, 12 de noviembre 2025, 18:06
La Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón (ALCER BURGOS) pone en marcha una nueva edición de su Mercadillo Solidario Navideño, una iniciativa que combina la solidaridad, la sostenibilidad y el espíritu navideño con un claro objetivo: dar una segunda vida a aquello que ya no utilizamos y transformar cada donación en apoyo a los enfermos renales crónicos y sus familias.
Para poder llevar a cabo este tradicional mercadillo, ALCER BURGOS hace un llamamiento a la ciudadanía para que entregue artículos en buen estado como juguetes, juegos educativos, libros, ropa, complementos, objetos de hogar y decoración, entre otros. Todas estas donaciones se pueden entregar en la sede de ALCER BURGOS (Calle Camino Casa de la Vega nº 4 y 6, Bajo), en horario de: Lunes a jueves de 9:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas y el viernes solo por la mañana.
Todo lo recibido será clasificado, organizado y puesto a la venta en el Mercadillo Solidario Navideño, que se celebrará en el Centro Comercial El Mirador del 15 al 21 de diciembre, en horario de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 horas.
El objetivo de esta acción es doble: por una parte, fomentar el consumo responsable y solidario y por otra, recaudar fondos destinados a mantener los servicios de atención y apoyo que ALCER BURGOS presta a las personas con enfermedad renal crónica y sus familias.