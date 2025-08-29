El ascensor de acceso al HUBU permanecerá fuera de servicio por trabajos de modernización Las obras comienzan el lunes 1 de septiembre y tendrán una duración estimada de dos semanas

El lunes 1 de septiembre comienzan los trabajos de renovación del ascensor panorámico del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) que da acceso peatonal al centro sanitario desde la parada de taxis y autobuses hasta el vestíbulo principal (planta 0). Los trabajos de modernización de esta instalación tendrán una duración estimada de dos semanas y, durante este tiempo, los usuarios tendrán que entrar al interior del hospital por las zonas debidamente señalizadas al efecto.

Los usuarios podrán acceder de forma peatonal al recinto desde las escaleras, junto al ascensor, que desembocan en la zona comercial del hospital (planta -1) desde donde se puede llegar tanto a la zona de consultas, como de hospitalización y bloques técnicos.

También se podrá acceder al interior del hospital de forma accesible desde la misma plaza del ascensor panorámico. En vez de subir las escaleras, se gira hacia la derecha y se entra directamente por una puerta que estará debidamente señalizada y que dirige a un ascensor interno desde donde se puede subir a la planta -1 o, si se prefiere, al vestíbulo principal (planta 0), desde donde se llega al resto de las zonas del centro hospitalario.

Por otro lado, el resto de entradas al hospital permanecen abiertas en sus horarios habituales.

Modernización

En cuanto a los trabajos de actualización del ascensor panorámico del Hospital Universitario de Burgos, estos van a consistir en la implementación de un paquete completo de modernización de los sistemas de electrificación; reemplazo de las puertas; nueva tecnología de frenado y amortiguación del ruido; monitorización de la cabina con detector de problemas, entre otras cosas.

Se trata de introducir una serie de elementos que contribuyen a dotar a esta instalación de los últimos avances tecnológicos para garantizar una mayor confortabilidad junto al cumplimiento de todas las normas y códigos de seguridad que requiere la Unión Europea para este tipo de ascensores con un flujo constante de tráfico de alta densidad.