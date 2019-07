El Ayuntamiento podría haber exigido mantener la explotación de El Hangar hasta septiembre, diez años después del inicio de la actividad Imagen del interior de El Hangar / BC José Antonio Antón recuerda que hay dudas sobre la vigencia del contrato municipal, pues si bien se firmó en julio de 2009 existe un acta de entrega de las instalaciones que marca el 15 de septiembre como fecha de inicio del periodo de diez años de explotación PATRICIA CARRO Burgos Martes, 9 julio 2019, 08:13

El Ayuntamiento de Burgos sacará a concurso la gestión del Centro de Creación Musicala 'El Hangar' y, mientas que completa la tramitación administrativa que arrancó a principios de año, se ha optado por un contrato menor para la gestión por un año de las instalaciones, y así evitar que se pare la actividad realizada durante la última década. Un 'plan B' que ha sido ideado por el Partido Popular, y no por el PSOE, aunque ahora sean ellos quienes lo tramiten.

Así lo ha indicado el 'popular' José Antonio Antón, exconcejal de Juventud, quien recuerda que la gestión de El Hangar ha sido un tema «muy complicado» para el Ayuntamiento, a cuya resolución no ha ayudado precisamente el PSOE, lamenta. «Yo quiero darles cien días de cortesía», ha afirmado, «pero que no me menta el dedo en el ojo», pues había un 'plan B' ya diseñado y ellos solo se han dedicado a ejecutarlo.

Antón recuerda que, a finales del 2018, el Pleno aprobó una proposición para no prorrogar la concesión de El Hangar, una vez finalizase su contrato, y sacar un nuevo concurso. El expediente se inició en enero de 2019, explica el concejal del PP, y se ha ido tratamitando de modo que se cuenta con un pliego de condiciones pero faltan trámites administrativos, relativos a licencias y evacuación.

Por ese motivo, desde el área de Juventud se buscó una alternativa por si el concurso no estaba a tiempo, pues se preveía que el 1 de julio El Hangar pudiese cerrarse. Y es que no está claro cuándo vence el contrato, ha apuntado Antón, pues si bien es cierto que se firmó en julio de 2009, especificando que la explotación arrancaba el 1 de julio, en septiembre de ese mismo año se firmó el acta de recepción de instalaciones en la que se recogía que el plazo de explotación de 10 años arrancaba un día después, el 15 de septiembre.

Por ese motivo, Antón afirma que el Ayuntamiento podría haber exigido a la adjudicataria explotar El Hangar hasta septiembre, pero la empresa tampoco ha estado interesada. Sobre todo después de que se le rechazase la solicitud de prórroga realizada en abril. «La prórroga es imposible», ha afirmado el edil, pues la empresa tiene una deuda de 39.000 euros con el Ayuntamiento, fruto de impagos por la subida de impuestos municipales.

Así las cosas, en Juventud apostaron por una solución técnica que pasa por un contrato menor (que no un negociado sin publicacidad, como ha explicado el PSOE), para adjudicar la gestión de El Hangar por un año por 8.500 euros. Mientras, se licita el nuevo contrato. José Antonio Antón insiste en que el tema de El Hangar es «muy complejo», ha generado mucha polémica y se ha tratado de gestionar de la mejor manera posible.