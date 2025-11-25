Aguas de Burgos ampliará su plantilla técnica y avanza en la digitalización del servicio La sociedad municipal contratará nuevos técnicos, licencias informáticas mientras moderniza su funcionamiento con fondos europeos

La Sociedad Aguas de Burgos va a reforzar su equipo técnico con nuevas incorporaciones para avanzar en la digitalización integral de sus procesos. El presidente del Consejo de Administración, Juan Manuel Manso, anunció que se contratarán cuatro técnicos y un geógrafo dentro del proyecto '+WeBur', financiado por el Perte de Digitalización del Agua con fondos europeos. Aquellos candidatos que no sean seleccionados formarán parte de una bolsa de empleo para futuras necesidades de personal.

Dentro del mismo programa, se invertirán 152.000 euros en vestuario especializado para el personal y se ha abierto la licitación del suministro de quince licencias del sistema 'Qlik', valoradas en 94.834 euros. Este software permitirá monitorizar las redes mediante pantallas de control que facilitarán la gestión en tiempo real de las infraestructuras hídricas. La medida forma parte del compromiso de modernizar y hacer más eficiente el funcionamiento de la empresa municipal.

La entidad también planea mejoras en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Villalonquéjar. Se instalarán nuevas unidades de trituración y compactación de residuos, dentro de un contrato que incluye el suministro, la instalación y la integración de los equipos por un importe total de 339.405 euros. Según Manso, esta actuación busca «reforzar la sostenibilidad y el rendimiento de la planta».

Durante la reunión celebrada este lunes, el Consejo abordó, además, la modificación del contrato relativo a la modelización hidráulica y al desarrollo de un gemelo digital del sistema. Esta herramienta, junto con el software de apoyo al plan integral de saneamiento y abastecimiento, permitirá «prever incidencias y optimizar el mantenimiento» de la red. Todas estas iniciativas están comprendidas también en el marco del Perte de Digitalización del Ciclo del Agua.

Otro punto del encuentro fue la propuesta para reducir el contrato de canalización e instalación de fibra óptica que conecta la Estación de Tratamiento de Agua Potable del Arlanzón con las presas de Úzquiza y Arlanzón.

Aguas de Burgos, además, adquirirá equipos portátiles por valor de 33.000 euros para controlar la calidad del agua en los ríos Arlanzón, Vena y Ubierna, con el fin de detectar posibles vertidos. Se instalarán también nuevos caudalímetros y se contratará un seguro de responsabilidad medioambiental.

La sociedad colaborará con el Ayuntamiento de Burgos en la cesión de las naves donde se elaboran las carrozas de la Cabalgata de Reyes. Todas las medidas contaron con el respaldo de los grupos políticos representados en el consejo; Manso ha destacado el clima de cooperación existente para sacar adelante las propuestas.

