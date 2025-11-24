Burgos refuerza la limpieza de la ciudad con un plan de choque en 29 sectores hasta diciembre El Ayuntamiento de Burgos ha incrementado un 63% el borrado de las pintadas vandálicas desde 2022 y un 47% con respecto a 2023 y 2024

Julio César Rico Burgos Lunes, 24 de noviembre 2025, 14:37

El Ayuntamiento de Burgos ha iniciado un nuevo plan de choque de limpieza de la ciudad, que se desarrolla en 29 sectores, entre ellos Villatoro, Calle Madrid, San Pedro y San Felices, Parque Europa, G3, Río Vena, Gamonal o el Casco Histórico. El plan se inició el 8 de septiembre y tendrá continuidad hasta mediados de diciembre.

Este tipo de actuaciones globales se lleva a cabo cada dos años. Para 2025, la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha detallado 29 zonas diferentes de la ciudad, en un plan similar al llevado a cabo en 2023. El año pasado se actuó en barrios como San Pedro de la Fuente, San Pedro y San Felices, Villatoro, Villagonzalo Arenas o las calles Madrid y La Nevera.

Embellecimiento con murales

En paralelo, el Consistorio ha impulsado acciones de embellecimiento, como el mural desarrollado con la escuela-taller en el entorno del Museo de la Evolución Humana, una iniciativa que continuará «en la zona de la Isla» y en otros paramentos del río. Los datos de ejecución se trasladan cada trimestre a la Comisión de Medio Ambiente.

Ayala ha reiterado, en la visita que ha realizado a las actuaciones del Plan Integral de Limpieza, que la ciudad «ha mejorado notablemente» en los últimos años. Uno de esos aspectos es la limpieza de grafitis, que «ha crecido un 63 por ciento» con respecto a 2022.

En ese año «se limpiaron 95.000 metros cuadrados», 105.000 en 2023 y 155.000 en 2025, hasta noviembre. Esto indica que, con respecto a 2023 y 2024, «la cifra representa un 47 % más de superficie este año».

Diez trabajadores con equipos específicos

Por su parte, el gerente de Urbaser, Rubén Marañón, ha explicado que el refuerzo moviliza «diez trabajadores con equipos específicos» para la eliminación de pintadas, desbroce, barrido mecánico y baldeo, incluyendo nueva maquinaria 'airless' y desbrozadoras más eficaces.

Ayala ha recordado que, en su día, se contrató una auditoría externa para controlar el trabajo de la empresa concesionaria. Esa mercantil lleva el control de los trabajos que se realizan. Con estos informes, ha dicho, se obtiene «una visión un poco más objetiva». Según ha indicado, los análisis periódicos concluyen que «la limpieza está funcionando bien». Ha precisado que, en todos los casos salvo en uno, detectaron que el servicio se «estaba efectuando correctamente». El único incidente se produjo en el mes de julio con una baldeadora, que no pudo salir «por una avería comunicada por la propia empresa».