El Ayuntamiento de Burgos extiende la bonificación del 75% en instalaciones deportivas a las SAD Hasta ahora, ni el Burgos CF ni el San Pablo ni el Tizona de baloncesto tenían esa bonificación, que a partir de ahora también tendrán porque también las categorías inferiores usan los recintos deportivos

El Burgos CF y los dos clubes de baloncesto de la ciudad, San Pablo y Tizona, pagan en la actualidad el cien por cien del coste del uso de las instalaciones deportivas por su condición de sociedades anónimas deportivas. Sin embargo, a partir de ahora tendrán la bonificación general del 75 % de la que gozan el resto de clubes de la ciudad en el uso de cualquiera de las instalaciones propiedad de Ayuntamiento.

Así lo ha anunciado la portavoz del equipo de Gobierno, Andrea Ballesteros, que ha precisado que para ello es necesario «modificar la Ordenanza 411», que regula los precios públicos por la prestación de servicios en las instalaciones deportivas municipales y otras gestionadas por el Servicio. Se ha fijado en una exención del «75 por ciento para todos».

Ballesteros ha incidido en la idea de que también las sociedades anónimas deportivas tienen categorías inferiores que no son profesionales y que usan las instalaciones deportivas municipales. Hasta ahora, con la modificación de la ordenanza, tenían que pagar la totalidad porque carecían de esa bonificación.

Con esta bonificación, que se va a aplicar ahora también a las sociedades anónimas deportivas, el Ayuntamiento de Burgos podría dejar de ingresar en torno a 300.000 euros.

Empadronados

La Ordenanza 411 también se va a ver modificada en cuanto a la consideración de los precios que han de pagar los usuarios de instalaciones del Servicio. Hasta ahora se primaba que las personas estuviesen empadronadas en la ciudad. Sin embargo, una sentencia emitida hace un par de años obliga al Ayuntamiento de Burgos a igualar la condición en el precio para personas empadronadas y no empadronadas.

Tanto la modificación en las bonificaciones a las sociedades anónimas deportivas como la consideración del precio unificado para personas empadronadas y no empadronadas deberá pasar por el dictamen de la comisión de Hacienda y posteriormente por la aprobación en el Pleno.

Adjudicaciones y prórrogas

La Junta de Gobierno también ha tratado temas relativos a contratos que se han adjudicado y prórrogas que se han concedido a otros. En este sentido, se ha adjudicado a Servicios Integrales Supera el contrato del servicio de información y atención al ciudadano - Servicio 010- para un periodo máximo de dos años por 549.953,02 euros.

También se han aprobado dos prórrogas. La primera, la del contrato suscrito con la empresa Samyl Facility Services para el mantenimiento de áreas de juegos infantiles, áreas de elementos biosaludables y áreas de calistenia, para el periodo comprendido entre el 12 de diciembre de 2025 al 11 de diciembre de 2026. La segunda, la del contrato suscrito con la mercantil Aqlara Infraestructuras, para el servicio de limpieza, mantenimiento y conservación de las fuentes ornamentales de Burgos, por el periodo de un año desde el 1 de enero de 2026 a 31 de diciembre de 2026.

