Edificio de Policía Local y Bomberos en Burgos. J.C.R.

El Ayuntamiento confía en terminar las obras de Policía y Bomberos en enero de 2026

La empresa constructora ha presentado un nuevo plan de obra en el que asegura que terminará la actuación en enero de 2026. El Consistorio cree que justificará a tiempo los fondos europeos

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Jueves, 7 de agosto 2025, 14:14

El alcalde en funciones y presidente de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Burgos, Juan Manuel Manso, «confía» en que la empresa constructora de las obras de los edificios de Policía y Bomberos, ubicados en la avenida de Cantabria, llegué a tiempo para «terminar las obras en el mes de enero de 2026».

Herce Hermanos Rubio ha presentado ante la Junta de Gobierno un escrito pidiendo que se reconsidere el inicio de sanciones por demoras y retrasos. El equipo de Gobierno ha aceptado ese escrito y el nuevo plan de obra que Manso estima «se puede cumplir y llegar a tiempo» para la justificación de las ayudas europeas «fijado en marzo de 2026».

Obra sujeta a fondos europeos

La empresa ha presentado los documentos que acreditan que podrá terminar la obra en el plazo estimado de enero de 2026 para la ejecución de las obras. Ha sido visado por los servicios técnicos y por la dirección de obra «que han dado el visto bueno a los nuevos planes de la empresa».

Manso ha explicado que es necesario cumplir con este plazo, dado que la obra está «sujeta a fondos europeo» que hay que justificar antes del 30 de marzo del año 2026. Estima que con estas nuevas decisiones «es posible llegar a las fechas establecidas».

Casa del Botero

En la Junta de Gobierno de este jueves también se ha aprobado el pago de las indemnizaciones a los propietarios de la antigua Casa del Botero. En su día se firmó un convenio para derribar y dejar exenta la iglesia de La Merced y abrir la calle San Ignacio de Loyola.

Los tres propietarios llegaron a un acuerdo para un aprovechamiento en varias parcelas del S-17 a cambio del derribo y de dejar libre la zona de paso por la citada calle desde la Merced. La parcela por la que se permutó no acabó de desarrollarse y los propietarios pidieron una indemnización.

El caso se judicializó y la justicia dio la razón a los propietarios. Ahora la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos ha cumplido con parte de ese pago principal, pero no de los intereses que habrán de concretarse y que se realizará más adelante ya que existe dudas en su cálculo.

La ciudad también enseña

En la sesión celebrada por el Ejecutivo local se ha dado cuenta de la aprobación de la primera prórroga del contrato de servicios de realización de los programas didácticos de la oferta educativa municipal 'La ciudad también enseña' y el contrato para la continuidad del servicio prestado por la Escuela Municipal de Música Antonio de Cabezón de Burgos.

