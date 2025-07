Ayala presume de su gestión en industria, cultura, grandes eventos e inversiones

Julio César Rico Burgos Jueves, 17 de julio 2025, 12:09 Comenta Compartir

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha repasado en el Pleno del estado de la ciudad los logros de su gestión. La regidora se ha centrado en los avances de la ciudad con el PP al mando en materia de industria, cultura, inversiones y grandes eventos culturales. El debate apenas ha servido para ofrecer propuestas de futuro y se ha convertido en un intercambio de críticas entre el Gobierno local y, fundamentalmente, el PSOE.

El Pleno sobre el estado de la ciudad ha servido para que Ayala hiciera un exhaustivo repaso a los logros e inversiones realizadas por el equipo de Gobierno; ha sido una recapitulación a mitad de camino entre las «inversiones realizadas y los proyectos a realizar». Ayala ha subrayado que al llegar el PP a la Alcaldía se encontró una ciudad «paralizada».

Ayala sólo ha anunciado dos medidas de futuro a medio plazo para Burgos. En este sentido, ha anunciado que tiene la intención «de generar más suelo y abaratar el suelo industrial». Así, la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl) y el Ayuntamiento de Burgos ya han mantenido conversaciones en este sentido. La idea del Consistorio es hacer más «atractiva» la opción de las empresas por instalarse en Burgos.

El precio del autobús urbano de Burgos

Un segundo anuncio que ha realizado Ayala es que el Ayuntamiento de Burgos no va a incrementar el precio autobús urbano, en el caso de que el Gobierno de España decida «no seguir bonificando el precio del billete del bonobús». Ayala ha explicado que el incremento de un 20% de usuarios del bus urbano se debe a la «gratuidad del servicio para mayores de 65 años».

Sin embargo, el portavoz del PSOE, Daniel de la Rosa, entiende que si el Ayuntamiento de Burgos pierde los fondos asignados por el Gobierno de España es «exclusivamente responsabilidad del equipo de Gobierno por mal estudiante en la gestión del servicio».

El futuro del proyecto Xpande

Ayala no ha desaprovechado la ocasión para presumir de gestión con el «proyecto de ciudad Xpande», que dio a conocer en noviembre del año pasado. Precisamente, este proyecto «ha comenzado ya con la demolición, este mismo año, del Mercado Norte». Una actuación que sigue adelante «con el horizonte de 2030».

La alcaldesa y su equipo de Gobierno entienden que Xpande supone la transformación de la ciudad que gozará de un «gran proyecto que es como las ciudades crecen», ha subrayado.

Sin embargo, no cuenta con el apoyo de la oposición. Tiene en contra al PSOE y Vox no tiene claro qué hacer. Por eso, Daniel de la Rosa le ha pedido que abandone la idea «porque no puede ni debe imponer una inversión sin el mínimo consenso».

Cristina Ayala ha destacado la inversión «de 41 millones de euros en desarrollo urbano» y la apuesta por ser ciudad industrial y la aspiración a ser Ciudad Europea de la Cultura en 2031. Todo ello conlleva la transformación de la Sociedad de Promoción de Burgos (ProBurgos) para hacer realidad un mandato que gira «sobre tres ejes: industria, cultura y promoción de ciudad». Por eso ha

incidido en el Plan de Industria y el Plan de Talento «que se van a sustanciar a través de ProBurgos».

Los 41 millones de euros de inversión en los barrios se han llevado a cabo en el barrio de San Cristóbal, Parque Félix, en instalaciones deportivas, en paradas de bus accesibles, algunas del anterior mandato, peatonalizaciones, las obras del Castillo; el edificio de Policía y Bomberos, el Puente del Castillo, nuevos carriles bici, pasos de peatones inteligentes, la implementación de la Zona de Bajas Emisiones o las grietas de Villatoro. A eso se van sumar los 12 proyectos en marcha de 2025.

Consorcios

Una tercera realidad que ha destacado Ayala es la disolución de los consorcios, tanto del desvío ferroviario como del consorcio industrial de Villalonquéjar. A ello se suman los 80 millones de euros amortizados en estos dos años. La alcaldesa ha asegurado que con el ahorro de intereses, 23,5 millones de euros, «se puede financiar casi completo el nuevo Mercado Norte», ha presumido.

Ayala también ha valorado la gestión sobre la «mejora interna en el Ayuntamiento desde el área de Personal». Ha recordado que cuando accedió al gobierno de la ciudad, un tercio de las plazas «estaba sin cubrir». Dos años después la mejora es grande con «el proceso de estabilización de empleo temporal» y la culminación de los procesos con un 12% más de efectivos» que prestan servicio en el Ayuntamiento.

Vox

Por su parte, los concejales de Vox han realizado una diferenciación en el mandato. Por un lado, el «tiempo que Vox estuvo en el Gobierno y, por otro, después de que el PP echara» del ejecutivo municipal a la formación de Abascal. En este sentido, el concejal Ignacio Peña, ha «echado de menos un poco de humildad». Ha acusado al PP de incumplir el acuerdo con el que aupó a Ayala como alcaldesa.

PSOE

En el debate, el portavoz del PSOE, Daniel de la Rosa, se ha referido a «los grandes fracasos» del equipo de Ayala que se concretan en el fraude de Prepay, la empresa de las tarjetas del autobús urbano; el cese del trabajador eventual del que ha dicho De la Rosa, «chantajeó a un hostelero» y se extralimitó en sus funciones.

Entre los fracasos ha aludido a la marcha atrás «en los aparcamientos en altura, la presión vecinal para devolver a las organizaciones que trabajan con inmigrantes las ayudas; y la polémica de la incineradora y el cambio de proyecto de la planta de tratamiento de residuos».

De la Rosa ha echado en cara a Ayala que ha tardado dos años «en convocar este pleno porque no tenía nada que debatir». Y ha esgrimido que «es alcaldesa obligada por Génova» y ocupando una Alcaldía que dijo «en campaña no ocupar si no era la lista más votada»; por ello, ha dicho De la Rosa, «ha perdido toda credibilidad». Y ha criticado que, nada más llegar, «Ayala se subió el sueldo 13.000 euros brutos».