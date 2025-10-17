BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Un cartel de un comercio donde se podían canjear bonos al consumo en una edición pasada de la campaña. BC

Los bonos al consumo de Burgos regresan antes de Navidad pero las fechas siguen sin confirmarse

La tramitación de la plataforma y la puesta en marcha de la venta de bonos al consumo sigue los mismos parámetros que el año pasado, aunque con un poco más de retraso, lo que alarga la campaña hasta mediados de diciembre

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Viernes, 17 de octubre 2025, 06:09

El Ayuntamiento de Burgos no ha querido dar fechas sobre la puesta en marcha de la compra de los bonos al consumo en la plataforma para este año 2025. Sin embargo, la tramitación en el tiempo hace ver que van a desarrollarse en fechas similares a las del año pasado. En 2024 se adjudicó la plataforma por estas fechas y el plazo para la compra y canje fue del 29 de octubre al 10 de diciembre de 2024.

La negativa a dar fechas, según explica la alcaldesa, Cristina Ayala, se debe a que no quieren que los consumidores frenen las compras a la espera de que salgan los bonos. Sin embargo, es algo inevitable que ni el Ayuntamiento ni el comercio pueden parar dada a la cercanía de las fechas, sobre toda la campaña de Navidad que estará en pleno auge cuando termine el canje de los bonos.

Las campañas de Navidad que suele lanzar el comercio de Burgos empiezan nada más acabar el canje de los bonos, con lo que el comercio de la ciudad no se verá en principio perjudicado.

Pues en marcha de la plataforma

La plataforma del perfil del contratante publicaba el pasado 7 de octubre la admisión de las empresas que han concursado este año para la puesta en marcha de la plataforma de compra de los bonos, por parte de los consumidores burgaleses. En 2024 la apertura de los archivos de las ofertas económicas se realizó sólo una semana antes.

Este año, las mercantiles que se han presentado son Fidelización Moneder, Incentivus Technologies, Manantial de Ideas, Península Corporate Innovation y Qaroni Emea. La mesa de contratación ha excluido finalmente a la segunda de ellas porque «no ha respetado la forma de presentación de las proposiciones que exige el pliego». Esta semana se va a conocer finalmente la empresa que llevará a cabo la plataforma.

La campaña de 2024

La venta de los bonos al consumo de 2024 se inició a finales de octubre y principios de noviembre, después de que se formalizara el contrato con la empresa Manantial de Ideas el 15 de octubre por 72.588 euros y el desarrollo de la campaña acabó a mediados de diciembre.

En la campaña de 2024, se adhirieron a la venta un total de 525 establecimientos de la ciudad. Se inició el martes 29 de octubre y se pudieron adquirir y dada a la cercanía de las fechas, sobre toda la campaña de Navidad que estará en pleno auge cuando termine el canje de los bonos. y canjear hasta el 10 de diciembre.

El plazo para que los comercios se sumen también es limitado. Los establecimientos seleccionados podrán disponer de un distintivo tipo pegatina y un cartel, para mostrar a la ciudadanía la posibilidad de canjear los bonos en esos puntos de compra.

Potenciar el comercio de proximidad

Ayala reiteraba la semana pasada que no querían «anticipar más la fecha, no vamos a concretar más la fecha porque los comerciantes nos han pedido que no las anticipemos». Si se adelanta una fecha pasa «que la gente deja de comprar hasta que salgan los bonos», auguraba la alcaldesa. El Ayuntamiento de Burgos pondrá 1,4 millones de euros mucho más que ciudades más grandes «como Valladolid que ponen 400.000»

La campaña cuenta con todos los informes favorables de la Junta de Castilla y León. El concejal del área, César Barriada, informó en el pleno de septiembre que el expediente se había iniciado con tiempo nada más tener lista «la modificación presupuestaria, en la que se incluían esta partida», dirigida a los bonos al consumo para este año 2025.

La partida destinada a los bonos fue una exigencia de Vox para aprobar la última modificación presupuestaria. La idea del equipo de Gobierno al principio de año no iba por ahí, sino más bien quería «estudiar otras fórmulas» para potenciar el comercio de proximidad. Sin embargo, la exigencia de Vox en la negociación de la modificación presupuestaria llevó a incluir la partida correspondiente para la implementación de este gasto.

