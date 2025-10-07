Alertan de las amenazas al comercio de proximidad que pide ayuda desde Burgos a las administraciones En Castilla y León, además de los males que aquejan a todo el comercio en España, se suma la dificultad añadida de la dispersión de los pueblos y su escaso número de habitantes

Julio César Rico Burgos Martes, 7 de octubre 2025, 16:20

La cada vez más importante venta online a través de plataformas internacionales, el cambio de hábitos de consumo y la dificultad de mantener un negocio, son amenazas reales que vive el pequeño comercio en el ámbito nacional. A ello se une en Castilla y León una doble dificultad añadida, la dispersión poblacional y el escaso número de habitantes de los pueblos. Esto convierte a quienes mantienen una pequeña tienda en un pueblo de la provincia «en un héroe».

Así lo calificado el presidente de la Confederación Empresarial Regional de Comercio de Castilla y León (Conferco), Adolfo Saiz, quien ha asegurado este martes en Burgos que el sector no atraviesa por los mejores momentos y que pese a aportar el 5 por ciento del PIB de la Comunidad, las dificultades para mantenerse son muy grandes debido al auge de las «plataformas online y los nuevos ámbitos de consumo». Por ello ha lanzado un mensaje a las administraciones «para que apoyen al pequeño comercio» de las ciudades y pueblos de la comunidad.

El presidente de la patronal regional del comercio ha apuntado que en la comunidad hay 20.500 empresas de comercio, de ellas 16.000 dedicados al minorista; 80.000 personas en Castilla y León se dedican a ello, con 41.000 autónomos, o lo que es lo mismo el 25% de los autónomos de Castilla y León. Por su parte, la presidenta de la Federación de Empresarios del Comercio (FEC) de Burgos, Consuelo Fontecha, ha recordado que el comercio pasa por un momento crítico, no solo en Burgos, sino en toda Castilla y León y en España.

Estos datos son extrapolables a cualquiera de las provincias de la comunidad, pero además Castilla y León tiene dificultades añadidas. Saiz ha precisado que existe una diferencia con respecto a otras comunidades autónomas, y es la «dispersión poblacional y el escaso número de habitantes de los pequeños pueblos» de las nueve provincias. Por eso entiende que es importante incidir en dos aspectos. Por un lado, la unidad del comercio y por otro, el auxilio de las administraciones.

Cierres masivos en el pequeño comercio

La lucha contra las grandes plataformas online de venta masiva son algunos de los retos a los que se tiene que enfrentar el pequeño comercio de la comunidad. Saiz ha subrayado que en España «cierran 30 comercios cada día» y la realidad es que en Castilla y León en los últimos cuatro años ha cerrado «uno de cada cuatro tiendas de calle». Defiende la venta física en los locales sin olvidar la digitalización como un «escaparate o herramienta para vender».

En este sentido, la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha subrayado la importancia de caer en la cuenta de la «necesidad de apoyar al comercio». Ha aludido a la época de pandemia cuando la ciudad estaba muerta a causa de tener a los comercios cerrados y por tanto, reflexiona, que es necesario «apoyar al comercio y que las administraciones públicas escuchen» las demandas que tengan los comerciantes para intentar llevarlas a la práctica.

A juicio de Ayala, las administraciones tienen que «ofrecer la posibilidad de sacar gente a la calle» con acciones concretas. Eso llevará a la gente a consumir en las tiendas cercanas. Como ejemplo, Ayala ha puesto la Feria de las Flores, una de las iniciativas que la FEC ofreció el Ayuntamiento para dinamizar la ciudad en época primaveral. O la iniciativa que se va a desarrollar en las próximas semanas en el paseo Sierra de Atapuerca, con una nueva muestra en contenedores donde se presentará el «hacer del comercio burgalés».

Bonos al consumo en Burgos

Otra de las iniciativas que el Ayuntamiento puso en marcha en la época de la pandemia y que todavía se mantiene es los bonos al consumo.

La alcaldesa ha reconocido que el Ayuntamiento de Burgos es el más generoso de toda la comunidad destinando 1,4 millones de euros a este fin por encima de otros ayuntamientos de mayor tamaño como Valladolid que dedica 400.000 euros.

Ayala sigue apostando por este ámbito «de apoyo al comercio». Espera que estén todos los requisitos listos para que en unas semanas se puedan poner en marcha sin concretar la fecha.