Burgos sin Incineradora seguirá con su plan y espera «papeles» que confirmen que no habrá planta La portavoz de la plataforma, Carolina Ludueña, asegura que están «alegres» pero que se seguirá con el plante del 5 de junio y con la recogida de firmas

La portavoz de la plataforma Burgos sin Incineradora, Carolina Ludueña, ha asegurado tras conocer la noticia de la paralización del proyecto que están «alegres», pero que no cantan victoria «hasta que no tengamos ningún documento oficial». Ha apuntado que todo está en la necesidad ahora de «modificar la autorización medioambiental, porque está todo hecho para la incineradora».

Y esperan, por ello, que «de manera oficial» les diga, desde las instancias que lo deben comunicar, que no se construirá esa planta en el CTR de Cortes. Por ello no van a paralizar «la recogida de firmas, ni paralizamos la concentración, ni nada de momento». Ha asegurado que lo que ellos no quieren «tampoco lo queremos para nuestros vecinos», ha reconocido Ludueña.

Y hace esta reflexión porque, de momento, el proyecto que sí «sigue adelante» en Castilla y León es la «macroincineradora». Si los barrios y pueblos afectados de Burgos se quitan ese mal, «ideal, pero tampoco queremos que otra provincia sufra el mal». En cualquier caso, desde la plataforma defienden que es necesario primar «la reutilización, el reciclaje, que se hagan campañas y que se recompense hacerlo», reflexiona.

Ha defendido los argumentos que la plataforma ha usado para rechazar la instalación. «No hemos mentido en nada», ha respondido Ludueña a las afirmaciones del edil de Medio Ambiente, Carlos Niño, y del vicealcalde, Juan Manuel Manso. «Tenemos todos los informes», ha recordado y asegura que van «con la verdad por delante».

Este lunes se van a reunir para evaluar el trabajo y ver «qué actuaciones hacer» en los próximos días, mientras se mantienen todas las acciones previstas.

Modificar el proyecto

Por su parte, el edil de Medio Ambiente, Carlos Niño, ha reconocido que el viernes, la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, decidió paralizar la planta. Niño entiende que habrá que «modificar el proyecto para adaptarlo a la nueva solución»; y cree que «no llevará muncho tiempo».

Para ello, la idea es adherirse a la incineradora regional que el edil aseguraba el jueves «no estará en Burgos, sino en un lugar céntrico de la Comunidad». A la espera de llevar ese resto orgánico a la regional, «habrá que dar una salida a esa basura», ha reconocido.

En cualquier caso, no realizar este proyecto «no genera ningún gasto» extraordinario y no tiene que soportar ninguna sanción dado que está en periodo de licitación, «no estaba contratada la obra, por eso hemos querido hacerlo cuanto antes», ha explicado el edil.

Niño ha explicado que cuando él llegó a Medio Ambiente, costó mucho desatascar el plan del CTR y ahora se plantea una nueva perspectiva tras desestimar la construcción de la planta en Cortes. Insiste en que están convencidos de que la planta no contamina, «pero la presión social ha llevado a no continuar con el plan previsto».

Con este planteamiento, la alcaldesa, Cristina Ayala, ha recabado la información con «todas las observaciones que me han ido contando», reconocía Niño, desde los grupos contrarios a la construcción de la planta de Cortes.

En este sentido, el concejal de Medio Ambiente ha asegurado que ellos piensan «de verdad» que no pueden «hacer algo» con lo que «la gente esté preocupada y con miedo». Sin embargo, ha precisado que «no significa recular» o que ahora piensen que «realmente la incineradora iba a ser contaminante, que no lo creemos», sino atender una petición vecinal que ha sido planteada en las cinco reuniones mantenidas con el edil de Medio Ambiente, la última el pasado día 8 de mayo.

Contradicción

El anuncio de la alcaldesa de Burgos de paralizar el proyecto se contradice con la justificación de la modernización de la planta en el CTR que el equipo de Gobierno veía como una necesidad hace tres días. El mismo edil Carlos Niño hablaba de que el verdadero peligro «es dejarlo como está, porque no cumple con la normativa».

En la información de la alcaldesa extiende la responsabilidad de la idea de hacer la incineradora al anterior equipo de Gobierno del socialista Daniel de la Rosa, como al resto de los grupos que integraban la corporación anterior -PP, Ciudadanos, Vox y Podemos-. Como también lo han hecho el vicealcalde, Juan Manuel Manso, en una comparecencia hace diez días o el mismo Niño, el jueves. El edil de medio Ambiente, explicó que esta postura se reflejó en las «actas de la comisión de Medio Ambiente». En cualquier caso, el Ayuntamiento de Burgos ha apoyado desde el inicio este proyecto, que es de Somacyl, y ha contado con todo el respaldo de la entidad regional.

Desde el PSOE

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Burgos, Daniel de la Rosa, por su parte, ha expresado por la red social X su satisfacción por la paralización. A través de una entrada y un enlace a una intervención en un programa de radio, el socialista asegura que «Cuando la decisión es la correcta se reconoce y punto. Empeñarse en tirar para adelante contra la voluntad popular nunca es buena política, más si cabe cuando se trata de la salud de nuestros vecinos y vecinas. Que se busque otra solución y se acometan el resto de las obras».