De la Rosa «rescata» a Fernández Santos como nuevo jefe de Gabinete del Ayuntamiento de Burgos Daniel de la Rosa conversa con Antonio Fernández Santos / PCR La experiencia del que fuera concejal en los últimos mandatos volverá a estar a disposición del Ayuntamiento | El exconcejal de Imagina Burgos durante la pasada legislatura, Javier Gil, se incorpora como asesor de comunicación BURGOS CONECTA Burgos Jueves, 27 junio 2019, 12:47

El alcalde Daniel de la Rosa ha designado hoy en la Junta de Gobierno Local al exconcejal socialista Antonio Fernández Santos como nuevo jefe de Gabinete de Alcaldía. El nuevo regidor, en las entrevistas concedidas tras su investidura, dejaba claro que Fernández Santos tendría un hueco en su equipo. Voluntad que también reconocía que le había trasladado al propio exconcejal socialista. «He trasladado mi voluntad de tenerle cerca y no solo como un compañero de partido. Antonio es un padre político para mí y mi más estrecho colaborador en los últimos años. Y hay instrumentos para contar con él en el gobierno. Como concejal no va a ser, pero hay otras posibilidades», comentaba en una entrevista concedida a BURGOSconecta.

Hoy, tras firmar De la Rosa el decreto correspondiente, Fernández Santos ha sido nombrado jefe de Gabinete de Alcaldía. Sus nuevas funciones serán las de asistencia directa al alcalde en el ejercicio de sus funciones de dirección del Gobierno municipal, asistir y asesorar, supervisar e informar, realizar el seguimiento de programas y control con la finalidad de facilitar al alcalde la coordinación de la acción de gobierno.

De la Rosa nunca ha ocultado que quería contar con la gran experiencia y el amplio conocimiento que Fernández Santos tiene sobre el Ayuntamiento de Burgos para facilitar y mejorar el trabajo de los concejales socialistas. El nuevo jefe de Gabinete de Alcaldía es exalcalde de Trespaderne, exdiputado provincial, exdirector provincial de Educación, profesor jubilado y ha sido concejal socialista del Ayuntamiento de Burgos durante cinco legislaturas. Un currículum profesional y político extenso.

A pesar de que Daniel de la Rosa contaba con él para las elecciones del pasado mayo, la falta de apoyo en la Ejecutiva Local motivó que diese un paso atrás y abandonó la política activa «con la cabeza alta», según confesaba en una entrevista a este medio. Reconocía en esa charla que le iba a costar apartarse de la política porque había estado en esta actividad «de una manera muy intensa». En ese momento explicaba de la siguiente forma su salida: «vi que había algunas personas en el partido que preferían que no estuviera y me aparté. Sin más. Nunca he pedido nada y no voy a estar en contra de la voluntad de nadie. En la asamblea yo obtuve 55 de los 82 votos, mientras que otros tres compañeros obtuvieron más. Creo que algunos de mis compañeros no saben lo que he hecho».

Como reconocía Fernández Santos, le ha costado desvincularse de la política, tanto es así, que durante la campaña electoral ha estado colaborando con el equipo de De la Rosa.

Novedades

El que fuera la pasada legislatura concejal de Imagina Burgos y diputado provincial por este mismo partido, Javier Gil, hasta mitad de mandado, también ha sido nombrado como asesor en materia de comunicación. Gil se encargará de gestionar la agenda del regidor, preparar los discursos o controlar sus redes sociales.