Mil personas padecen en Burgos Espondilitis Anquilosante, dolencia crónica y sin cura La Asociación de Personas y Familiares con Espondilitis Anquilosante dan a conocer, este sábado a través de una pedalada, esta dolencia a la sociedad en la plaza Santo Domingo de Guzmán

Julio César Rico Burgos Jueves, 16 de octubre 2025, 18:17

La Asociación de Familiares y personas con Espondilitis Anquilosante de Burgos estima que en la provincia hay unas «mil personas» que sufren esta dolencia que se desarrolla en personas jóvenes, entre los 20 y los 30 años» y que en algunos casos se tarda «ocho o nueve años» en ser diagnosticada, así lo ha explicado el presidente de la Asociación de Burgos, Luis Pérez.

Para dar a conocer esta dolencia. Esta organización ha previsto una «gran pedalada en bicis estáticas», en la plaza de Santo Domingo de Guzmán, este sábado. Es la actividad que se ha propuesto para dar a conocer esta enfermedad. La idea no es tanto recaudar fondos como «informar» acerca de la dolencia, ha apuntado Pérez.

Dar a conocer esta enfermedad

Por su parte, el concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Burgos, Carlos Niño, ha subrayado la importancia de dar a conocer esta enfermedad «con motivo del día internacional de la espondilitis anquilosante», que será el lunes 20 de octubre. De esta manera, el Ayuntamiento de Burgos quieren mostrar «no solo el apoyo a esta asociación, sino contribuir» a que se conozcan los síntomas y la dolencia para una precoz de detección.

Según ha explicado, Pérez, la espondilitis Anquilosante «es una patología crónica», que «no tiene cura actualmente», pero sí tiene tratamientos. Es una dolencia con un elevado «componente genético», que produce inflamaciones en las articulaciones, sobre todo la columna vertebral, en la cadera y en otras.

Dolencia, rigidez e inflamaciones

La enfermedad provoca mucho dolor, rigidez e inflamaciones y es una dolencia con la que el paciente «convive a diario». Entienden que tan importante como cuidar al afectado es «hacerlo con los familiares», que son su núcleo más cercano para darles una mejor calidad de vida a todos

La idea de la asociación -que cuenta con 200 socios- es que «se vea a los afectados a los familiares, que sea un punto de encuentro», pero también para aquellos que no lo conozcan y puedan ser posibles afectados «o que conozcan personas afectadas» que se puedan acercar hasta la plaza de Santo Domingo de Guzmán este sábado de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas y pedalear y «superar los 1000 kilómetros» que se ponen como objetivo.