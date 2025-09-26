La marcha que organizan diabéticos de Burgos para concienciar acerca de la prevención La II marcha organizada por la Asociación de Diabéticos de Burgos saldrá del Paseo Sierra de Atapuerca. Se realizarán pruebas de glucemia junto a la salida

Julio César Rico Burgos Viernes, 26 de septiembre 2025, 15:07

La Asociación de Diabéticos de Burgos ha organizado para este domingo día 28 de septiembre la segunda Marcha Solidaria por la Diabetes. El objetivo es dar a conocer esta enfermedad, sus tipos y concienciar a la población para que se someta a pruebas, ya que hay un alto porcentaje de población que desconoce que la tiene. La marcha empezará a las 11.45 horas con salida en el Paseo de la Sierra de Atapuerca.

Así lo han expresado el presidente de la Asociación de Diabéticos de Burgos, Mariano Cerdán y la trabajadora Social, María Suárez. Han apuntado que un alto porcentaje de la población «no sabe en qué consiste» y han añadido que la persona diabética puede llevar una vida normal, «controlada y con la medicación adecuada».

Cerdán ha recordado que la diabetes es una enfermedad que «no tiene cura; ha descrito los diferentes tipos de diabetes. La llamada diabetes «tipo uno que se trata con insulina y que es autoinmune». En Burgos hay 1.600 afectados. La tipo dos que se conoce como enfermedad silenciosa y que tiene en Burgos a 25.000 pacientes y luego otras minoritarias. Pero en todo caso, Cerdán ha llamado a la necesidad de llevar a cabo tareas de prevención y hacerse controles para conocer si se tiene o no esta enfermedad.

Por eso, al inicio de la marcha, dos enfermeras voluntarias, van a someter a la prueba de la glucemia a aquellas personas que quieran conocer su estado.

El año pasado, en la primera marcha, se vendieron 840 dorsales. Este año se tiene la intención de repetir la cifra e incluso aumentarla, a pesar de que coincida con otra marcha, la Cidiana, que también se desarrolla prácticamente por los mismos lugares de la misma hora. Los dorsales se venden al precio de cinco euros y se pueden comprar en la Asociación, en Deportes Manzanedo y en Decathlon.

La marcha va a discurrir por paseo Sierra de Atapuerca, Puente de la Evolución, calle Vitoria, plaza del Rey, avenida de Cantabria, glorieta de Bilbao, avenida de la Paz, plaza de España, San Lesmes, calle Vitoria, espolón, puente de Santa María, calle Valladolid y regreso a paseo Sierra de Atapuerca. Un grupo de zumba estará en todo momento animando el ambiente; se procederá al final también al sorteo de regalos en el que colabora una veintena de empresas.

Temas

Diabetes