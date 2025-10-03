Reclaman medidas urgentes contra la sarna en una residencia de mayores de la provincia de Burgos El PSOE ha pedido en las Cortes que se tomen medidas de prevención y control en la residencia Francisco Hurtado de Mendoza y María Mardones de Miranda

El Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) para exigir a la Junta que adopte medidas inmediatas de prevención y control en la residencia de mayores Francisco Hurtado de Mendoza y María Mardones de Miranda de Ebro, tras detectarse un nuevo caso de sarna en el centro.

La procuradora socialista Virginia Jiménez ha señalado que este último contagio, confirmado en las últimas semanas, ha generado «inquietud y preocupación entre los residentes y sus familias», ya que se trata de un centro dependiente directamente de la Junta de Castilla y León.

Jiménez ha advertido de que la alarma por esta enfermedad contagiosa se está extendiendo en residencias de la Comunidad y también en otras autonomías, por lo que considera necesario que la administración autonómica diseñe «una estrategia clara» para frenar posibles brotes. «No basta con recomendaciones generales ni con esperar a que el problema crezca», subrayó.

En su iniciativa, el PSOE pide además reforzar los protocolos autonómicos frente a la sarna y otras enfermedades infecciosas en residencias, así como dotar a los centros de los medios materiales y humanos necesarios. También reclama formación específica para el personal, con el fin de que puedan actuar «con rapidez y eficacia» ante la aparición de nuevos casos.