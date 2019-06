La plantilla de Jardines de Burgos exige al Ayuntamiento que obligue a la UTE a cumplir el contrato Protestas de los trabajadores de Jardines de Burgos frente al Ayuntamiento de Burgos. / APM Valoriza y Parque Norte no han respetado la subrogación de todos los contratos al despedir a dos trabajadores y ahora ofrecer una movilidad geográfica a una tercera AYTHAMI PÉREZ MIGUEL Burgos Jueves, 6 junio 2019, 14:11

Las movilizaciones y protestas de los trabajadores de Jardines de Burgos han comenzado esta mañana frente al Ayuntamiento de la capital burgalesa. La unión temporal de empresas (UTE) creada para la concesión del servicio municipal de mantenimiento y conservación de los jardines de Burgos está enfrentada a sus trabajadores. Estos acusan a Valoriza y Parque Norte, empresas que componen la UTE, de incumplir el pliego de condiciones por el que obtuvieron el contrato municipal. Además, estos empleados siguen esperando a que Arranz Acinas y Grupo Raga, los anteriores concesionarios, paguen los finiquitos.

La nueva UTE ha iniciado un proceso de despidos que, como señala el Comité de Empresa, incumpliría el pliego de condiciones, ya que en este se incluía la subrogación total de la plantilla mediante una lista de categorías y antigüedad.

El primer día de movilización parece que ha tenido algún efecto en el Ayuntamiento. Hoy miembros del Comité de Empresa se reúnen con Carolina Blasco, concejala de Parques y Jardines. Blasco ha informado que se ha hecho la última certificación del último pago del Ayuntamiento a la anterior concesionaria, algo que debe aprobar ahora la Junta de Gobierno para que sea efectivo. La anterior UTE adeuda pagos a los trabajadores desde abril, «se nos deben los pagos de la liquidación, de las pagas extras y de vacaciones», informan desde el Comité de Empresa.

La reivindicación de los empleados no solo se centra en que se les pague lo que se les adeuda, si no en que se readmitan a las dos trabajadoras despedidas. La UTE saliente no paga y la entrante despide incumpliendo el contrato. En esta reunión, como adelantan miembros del Comité de Empresa, estos pedirán explicaciones a la edil sobre si el Ayuntamiento va a tomar alguna medida para vigilar si se cumple el pliego de condiciones y que «nos expliquen por qué se está permitiendo que ocurran estas cosas. En su momento se nos prometió en unas reuniones que se iba a velar por los puestos de todos los trabajadores y trabajadoras de la UTE y que no tuviéramos miedo porque no iba a permitir ningún tipo de despido. De Foronda [concejal del Ayuntamiento] nos dijo que su prioridad eran los trabajadores», asegura un miembro del Comité de Empresa.

¿Tercer despido o traslado?

En el pliego de condiciones por el que se adjudicó el contrato se incluía una lista de subrogación de toda la plantilla, no con nombres y apellidos pero sí con categorías y antigüedad. Es decir, los dos despedidos que se han ejecutado incumplen el pliego por el que se adjudicó a la UTE el contrato. Además, contratar ahora a otras dos personas también lo infringiría, ya que no se cumpliría esa antigüedad por categoría. «Hasta que no se reincorporen las dos compañeras despedidas no cesaremos en las movilizaciones, son despidos improcedentes», aclaran.

Se hablaba de un tercer despido que no se ha ejecutado pero sí sabe el Comité de Empresa que se está en negociaciones con esa persona para ofrecerle una movilidad geográfica a Galicia. Esto, como apuntan, también incumpliría el pliego de condiciones, «al trabajador de una UTE no le puedes ofrecer una movilidad geográfica, como UTE no hay más centro de trabajo que Burgos. Valoriza le ofrece una movilidad geográfica pero es que la trabajadora no pertenece a Valoriza si no a la UTE formada por Valoriza y Parque Norte y esta unión de empresas solo existe en Burgos», sentencian.

Los trabajadores lamentan que no se les hizo caso cuando advirtieron de que esto podía pasar. «El contrato ha sido adjudicado por unos 4,3 millones de euros y el gasto de personal es superior a los tres millones. El empresario viene a ganar, por lo que tiene que reducir gastos de algún lado para retener más de 1,3 millones al año», apuntan.

Impagos

De la nueva UTE sí se está cobrando pero explican los trabajadores que «la parte proporcional de las pagas extras y cuando nos toque el mes de vacaciones nos descontarán los cuatro meses que nos tenía que haber indemnizado la saliente, por lo que habrá meses que a los compañeros no nos llegue para comer»

Además, que el Ayuntamiento haya autorizado el último pago a la anterior concesionaria, porque es su obligación, no supone que a los trabajadores les vaya a llegar el dinero que se les debe. «Las certificaciones que está pasando el Ayuntamiento llegan al banco pero puede que la empresa ni se entere de que han llegado porque el banco las retenga por las deudas tremendas que tiene la anterior UTE con los bancos».

Los días 18, 19 y 20 de junio tienes actos de conciliación en el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) con la anterior UTE. Desde el Comité lamentan que creen que la UTE no se presentará, por lo que acabarán en juicio, lo que alargará el proceso, tiempo durante el que la empresa no está obligada a pagar hasta que no haya resolución firme.

Las movilizaciones y protestas continuarán hasta que las dos compañeras despedidas sean readmitidas los días 11 y 13 de junio de 12 a 14 horas frente al Ayuntamiento y los días 6, 7, 10, 11, 12, 13 y 14 de junio de 18 a 20 horas en la Plaza del Cid.

En el pliego esta que los jardineros tenemos que cobrar y que la plantilla subrogada se tenía que mantener.

Además se puede dar la paradoja de que el ayuntamiento pague hasta el último céntimo a la anterior concesionaria porque es su obligación hacerlo y que a los trabajadores no nos llegue nada de todo lo que nos deben. Lo tenemos en los servicios jurídicos, tenemos actos de conciliación 18, 19 y 20 en la smac y tendremos que ir a juicio porque no se presenten y esto se alargará años como tengamos que ir a un contencioso-administrativo tiempo durante el que la empresa no está obligada a pagar hasta que no ahya resolución firme.

Llevan como 4 años avisando de lo que iba a pasar. El contrato ha sido adjudicado por uno 4,3 millones de euros y el gasto de personal es superior a 3 millones. En la adjudicación se ha mirado mucho más el tema económico. En el anterior contrato la oferta económica puntuaba un 35 por ciento. en este actual la oferta económica se valorabaun 75. También el último día el ayuntamiento cambió el pliego de condiciones y obligó a que toda la maquinaria fuese nueva. el empresario viene a ganar, por lo que tiene que reducir gastos de algún lado.