El pleno del adiós

Fernández Santos: «No soy un diplomático de carrera, soy un político de batalla»

El concejal socialista Antonio Fernández Santos se despide del Ayuntamiento tras 20 años como concejal y lo hace, ha asegurado, «con la satisfacción del deber cumplido, de que nadie me pueda decir que no he hecho lo que estaba en mi mano para mejorar esta ciudad».

Fernández Santos ha tenido un recuerdo para Ángel Olivares y Luis Escribano, que contaron con él para anteriores listas, y ha agradecido a Daniel de la Rosa su apoyo, incluso su intención de incluirle en la última candidatura, aunque finalmente quedara fuera. «Ser concejal solo depende de que el cabeza de lista te elija, no se requieren más méritos», admite.

Eso sí, el socialista asegura que «las personas sí toman nota de lo que hacemos, y tomarán nota de lo que se haga este sábado, no les quepa dudas». Ese acuerdo político entre PP y Cs, junto a Vox, que permitrá al PP mantener el gobierno municipal (si todo acaba según parece) supondrá «defraudar» a los burgaleses. Y «no hay nada peor que defraduar las expectativas de los ciudadanos, que tomarán nota y castigarán a los que les defraudan».

Antonio Fernández Santos ha insistido en que al Ayuntamiento no se viene a hacer amigos, pero se debe mantener una relación «razonable». De ahí que haya pedido disculpas a todos los ediles a los que, «en el fragor del debate» les ha dicho una palabra «más gorda» de lo que debería. «La política es así, más daño se va a hacedr el sábado y lo aceptaremos estoicamente».

Es más, el concejal ha reconocido que «no soy diplomático de carrera, soy un político de batalla» y, aun así, ha intentado ser respetuoso en el ámbito personal. «No sé si ha habido buenos políticos, pero sí ha habido buenas personas» estos cuatro años.