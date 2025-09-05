BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Algunas provincias cuentan con transporte metropolitano. BC

Proponen un grupo de trabajo para estudiar la extensión del transporte urbano al alfoz de Burgos

El grupo de Gobierno lo fía todo a que al Consistorio no le cueste dinero y siempre que participen la Junta y la Diputación en este proyecto

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Viernes, 5 de septiembre 2025, 15:42

El Ayuntamiento de Burgos va a proponer la creación de un grupo de trabajo entre el consistorio, la junta de Castilla y León, la Diputación Provincial de Burgos, más los municipios de Alfoz para mejorar el transporte público entre la capital y estos municipios.

El pleno del Ayuntamiento de Burgos daba el visto bueno a esta transaccional propuesta por el PP para mejorar la proposición de VOX referente a de ampliación del servicio de transporte urbano de pasajeros de Burgos al alfoz.

En palabras del responsable del servicio de movilidad y transporte, Cesar Barriada, se va a apoyar esa mejora, pero sin comprometer recursos municipales y sin y siempre que haya garantías de financiación por parte de la entidad a la que le corresponde esta competencia, que es la junta de Castilla y León. De esta manera, ese grupo de trabajo va a estudiar la viabilidad técnica y financiera para implementar este tipo de transporte metropolitano.

También se va a estudiar la viabilidad para una mejora incluyendo opciones que no impliquen la creación de un consorcio. Y eso siempre tras obtener los compromisos firmes y un análisis riguroso. Cuando todos estos extremos se confirmen, Barriada ha asegurado que el Ayuntamiento de Burgos considerará su participación en cualquier proyecto.

Del resto de proposición del Grupo Socialista para impulsar el programa de atención a la soledad no deseada o aislamiento social no ha salido adelante y solo ha contado con los votos del PSOE; como tampoco ha sido aprobada la proposición del mismo para la creación de un carril bici en la calle Juan Ramón Jiménez. Y la proposición del Grupo Vox sobre la declaración del paseo del Espolón como Bien de Interés Cultural (BIC) ha sido rechazada por los grupos.

