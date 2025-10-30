BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Daniel de la Rosa, durante un Pleno del Ayuntamiento de Burgos. GIT

De la Rosa abandonará el Ayuntamiento de Burgos el próximo martes

El hasta ahora portavoz del PSOE local renunciará a su acta para centrarse en las elecciones autonómicas. Su sustituto será Félix Cantabrana y la Portavocía del grupo será asumida por Jousé Temiño

Gabriel de la Iglesia

Gabriel de la Iglesia

Burgos

Jueves, 30 de octubre 2025, 12:35

Lo anunció semanas atrás y lo ratificará este próximo martes. Daniel de la Rosa, hasta ahora portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Burgos renunciará a su acta de concejal durante la celebración del próximo Pleno extraordinario, convocado para ese día.

Así lo ha anunciado formalmente el propio De la Rosa en la Junta de Portavoces celebrada esta misma mañana, en la que ha confirmado que presentará formalmente su renuncia.

Una renuncia que llega motivada por su futura inclusión en las listas del PSOE para las elecciones autonómicas previstas para el año que viene. No en vano, el nuevo llíder de los socialistas de Castilla y León, Carlos Martínez, nombró meses atrás a de la Rosa nuevo secretario de Organización del partido en el ámbito autonómico.

Nuevo portavoz del PSOE

Esa decisión colocará a De la Rosa a la cabeza de la lista del PSOE por Burgos a las elecciones, lo que ha propiciado una sucesión en la cadena de mando de los socialistas burgaleses. Así, una vez que De la Rosa certifique su salida del Ayuntamiento de Burgos, la Portavocía del grupo municipal recaerá en Josué Temiño.

Paralelamente, se prevé que Félix Cantabrana ocupe el escaño que quedará vacío en la bancada del PSOE, toda vez que se trata del siguiente nombre contemplado en la lista con la que los socialistas se presentaron a las elecciones locales de 2023.

Once años en primera línea

De esta manera, De la Rosa dirá adiós a la política municipal burgalesa después de varios años en primerísima línea. Tras haber sido concejal unos años antes, De la Rosa asumió el liderato de los socialistas burgaleses en 2014 tras imponerse en las primarias a Esther Peñalba. En las elecciones de 2015, los socialistas no obtuvieron un gran resultado y Javier Lacalle acabó gobernando en minoría para el PP. Sin embargo, el apoyo del PSOE en numerosos asuntos fue clave.

Mucho mejores fueron los resultados de los socialistas en 2019, obteniendo 11 concejales, que tras la falta de acuerdo entre PP, Ciudadanos y Vox, impulsaron a De la Rosa a la Alcaldía en minoría. Aquel mandato, marcado por la pandemia, acabó con una coalición entre PSOE y Cs.

Aún mejoraría los resultados el PSOE en la convocatoria de 2023, obteniendo 12 concejales. Sin embargo, en aquella ocasión no fue suficiente como para superar a la coalición de PP y Vox.

Ahora, once años después de asumir el ldierato de los socialistas de Burgos, Daniel de la Rosa ratifica definitivamente su salto a la política autonómica.

