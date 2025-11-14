Los barrios de Burgos acogerán 40 espectáculos gratuitos de enero a mayo El ciclo acercará teatro, música, danza y magia a 17 centros municipales de la ciudad

Diabla Teatro representará la obra 'En lo más crudo del crudo invierno'.

BURGOSconecta Burgos Viernes, 14 de noviembre 2025, 17:56 Comenta Compartir

El Consejo de la Gerencia Municipal de Cultura y Turismo ha aprobado la nueva edición de la Programación Cultural en los barrios, que se desarrollará del 10 de enero al 10 de mayo de 2026 y que reunirá 40 espectáculos dirigidos a público adulto, infantil y familiar.

El balance de ediciones anteriores «no puede ser más positivo», gracias a una programación que se «ha consolidado como una de las iniciativas culturales con mayor aceptación de la ciudad, creando un público fiel gracias a su variedad, calidad y cercanía. Este éxito reafirma el compromiso municipal con el fomento de la cultura y la participación ciudadana, especialmente en los barrios más periféricos, que ven ampliadas sus opciones culturales y de ocio», según señalan fuentes municipales.

Durante cinco meses, los espectáculos se celebrarán los fines de semana en 17 Centros Municipales, llegando a todos los Centros Cívicos, Centros Municipales de los barrios y Bibliotecas de Burgos.

La programación incluye una amplia propuesta familiar, con teatro infantil, clown, títeres y magia. Entre las compañías participantes destacan Tropos Teatro, Colectivo Humo, La Isla Amarilla, Birloque, Bambalúa Teatro, Margarito y Cía, El Retablo de la Ventana, Atópico Teatro, Juanito Ventolera, Diadres, Pez Luna Teatro, Bailadera, CCClowns & La Mueca o Pistacho y Cebolleta, entre muchas otras. La magia estará a cargo de reconocidos ilusionistas como Oliver, Lossar, Luis Joyra, Francis Zafrilla, Kayto, Linaje o Tuco.

Arriba, Carmen Macareno; abajo a la izda. espectáculo 'Cocoloco y Mariflor' y a su dcha. ExplosiónConfeti.

El público adulto también encontrará una programación variada con propuestas de teatro, danza, flamenco y música, de la mano de artistas y compañías como Carmen Macareno, la Agrupación Folclórica de Danza de Aragón, Elia & Uxía, Garrote Producciones, Diabla Teatro, La Garnacha Teatro o El Afilador Teatro.

Como cada año, la iniciativa contará con la participación de grupos de teatro aficionado de Burgos y provincia, a quienes se ofrece una oportunidad para mostrar el trabajo desarrollado a lo largo del año. Su presencia en la programación supone, además, un apoyo económico que contribuye al mantenimiento y desarrollo de nuevos proyectos culturales.

La difusión de la programación se realizará mediante cuadernillos de mano, cartelería, la web municipal, redes sociales, grupos de WhatsApp vecinales y pantallas electrónicas distribuidas por toda la ciudad.

Todos los espectáculos serán gratuitos, regulándose el aforo mediante invitaciones que podrán recogerse en el Centro Cívico o Biblioteca donde se desarrolle cada actividad durante la semana previa a su celebración.

Programación

ENERO

Sábado 10.

12:00 h. Títeres con Tropos Teatro que presenta 'Los tres cerditos' en el Centro Cívico Vista Alegre (C/ Victoria Balfé, s/n). Recogida de invitaciones en el Centro Cívico Vista Alegre, el miércoles de la semana del espectáculo a las 10:00 h. y a las 17.30 h. Edad recomendada a partir de 3 años.

18:30 h. Cuentacuentos con Títeres, con Tropos Teatro que presenta 'Cuentos sanos, para comer sano', en el Centro Municipal de Villatoro (C/ Mayor, 2).

Domingo 11

18:30 h. Teatro Adultos con La Garnacha Teatro que presenta 'El cuarto de Verónica', en el Centro Cívico San Agustín (Entrada por la Plaza Doctor Emilio Giménez Heras). Recogida de invitaciones en el Centro Cívico San Agustín, el miércoles de la semana del espectáculo a las 10:00 h. y a las 17.30 h.

Sábado 17

12:00 h. Espectáculo de Títeres y Cuentos, con Colectivo Humo que presenta 'Guille y la bruja', en el Centro Cívico Huelgas (C/ Gumiel de Izán, s/n. Recogida de invitaciones en el Centro Cívico Huelgas, el miércoles de la semana del espectáculo a las 10:00 h. y a las 17.30 h. Edad recomendada a partir de 4 años.

18:30 h. Espectáculo de Títeres y Cuentos, con Colectivo Humo y su 'Mingo, el gigante', en el Centro Municipal de Villímar (C/ Poza, 5).

18:30 h. Magia Familiar con el mago Oliver y su espectáculo 'Los inventores', en el Centro Municipal de Villalonquéjar (C/ Calleja, 1).

Domingo 18

18:30 h. Teatro Adultos, con Diabla Teatro que representa 'En lo más crudo del crudo invierno' , en el Centro Cívico Río Vena (C/ Juan de Padilla, s/n). Recogida de invitaciones en el Centro Cívico Río Vena, el miércoles de la semana del espectáculo a las 10:00 h. y a las 17.30 h.

Sábado 24

12:00 h. Magia Familiar, con el mago Lossar que presenta el espectáculo 'Ventrilomagia', en la Biblioteca Miguel de Cervantes (C/ Serramagna, 10). Recogida de invitaciones en la Biblioteca Miguel de Cervantes. Edad recomendada a partir de 4 años.

18:30 h. Espectáculo Infantil con La Isla Amarilla y su espectáculo 'El misterioso caso del ruido extraño', en el Centro Municipal de San Cristóbal (C/ Alcalde Martín Cobos, s/n).

18:30 h. Teatro de Títeres, con Birloque y su espectáculo 'Teresita y el torico', en el Centro Municipal La Pérgola (C/ Marcelino Menéndez Pelayo, 12). Barrio del Pilar.

Sábado 31

18:30 h. Teatro Familiar con Bambalúa Teatro y su 'Superchica', en el Centro Cívico San Agustín (Entrada por la Plaza Doctor Emilio Giménez Heras). Recogida de invitaciones en el Centro Cívico San Agustín, el miércoles de la semana del espectáculo a las 10:00 h. y a las 17.30 h. Edad recomendada a partir de 5 años.

18:30 h. Espectáculo Infantil con Margarito y Cía y su espectáculo '¡Que vivan los malos!', en el Centro Municipal de Villafría (C/ Plus Ultra, 1 bis).

FEBRERO

Domingo 1

18:30 h. Música Tradicional y Narración Oral, con Elia&Uxía que presentan 'Cuentos y cantos de lavanderas', en el Centro Cívico Río Vena (C/ Juan de Padilla, s/n). Recogida de invitaciones en el Centro Cívico Río Vena, el miércoles de la semana del espectáculo a las 10:00 h. y a las 17.30 h.

Sábado 7

12:00 h. Títeres y Marionetas, con el Retablo de la Ventana que presenta 'Historias y cuentos', en la Biblioteca Gonzalo de Berceo (C/ María Amigo, s/n). Recogida de invitaciones en la Biblioteca Gonzalo de Berceo. Edad recomendada a partir de 2 años.

18:30 h. Títeres y Marionetas, con el Retablo de la Ventana que presenta 'Historias y cuentos', en el Centro Municipal de La Ventilla (Plaza Vista Alegre, s/n). La Ventilla.

Sábado 21

18:30 h. Teatro Adultos, con el Grupo de Teatro Mª Zambrano que presenta 'Haz el favor de morirte', en el Centro Cívico San Agustín (Entrada por la Plaza Doctor Emilio Giménez Heras). Recogida de invitaciones en el Centro Cívico San Agustín, el miércoles de la semana del espectáculo a las 10:00 h. y a las 17.30 h.

18:30 h. Espectáculo Infantil, con Atópico Teatro que presenta 'Félix y la Tierra', en el Centro Municipal de Castañares (C/ Mayor, s/n).

18:30 h. Magia Familiar, con el mago Luis Joyra que presenta 'Sueña con la magia', en el .Centro Municipal de Cortes (C/ La Plazuela, s/n).

Sábado 28

12:00 h. Magia Familiar, con Francis Zafrilla: 'Marvin, el mejor mago del mundo, en el Centro Cívico Gamonal-Norte (C/ José María Codón, 2). Recogida de invitaciones en el Centro Cívico Gamonal-Norte, el miércoles de la semana del espectáculo a las 10:00 h. y a las 17.30 h. Edad recomendada a partir de 4 años.

18:30 h. Magia Familiar, con Francis Zafrilla y su espectáculo Confeti', en el Centro Cívico Río Vena (C/ Juan de Padilla, s/n). Recogida de invitaciones en el Centro Cívico Río Vena, el miércoles de la semana del espectáculo, a las 10:00 h. y a las 17.30 h.

MARZO

Sábado 7

12:00 h. Teatro de Títeres, con Juanito Ventolera que presenta 'La huerta de Berta', en la Biblioteca Miguel de Cervantes (C/ Serramagna, 10). Recogida de invitaciones en la Biblioteca Miguel de Cervantes. Edad recomendada a partir de 3 años.

18:30 h. Teatro de Títeres, con Juanito Ventolera que presenta 'La iniciación del mago Flin', en el Centro Municipal de Villímar (C/ Poza, 5).

Sábado 14

12:00 h. Teatro de Títeres, con Diadres y su espectáculo 'Cocoloco y Mariflor', en el Centro Cívico Huelgas (C/ Gumiel de Izán, s/n). Recogida de invitaciones en el Centro Cívico Huelgas, el miércoles de la semana del espectáculo, a las 10:00 h. y a las 17.30 h. Edad recomendada a partir de 3 años.

18:30 h. Teatro de Títeres, con Diadres y su espectáculo 'Cocoloco y Mariflor', en el Centro Municipal de Villafría (C/ Plus Ultra, 1 bis).

18:30 h. Folklore Aragonés, con la Agrupación Folklórica de Danza D'Aragon que presenta '100 años de jota', en el Centro Cívico Río Vena (C/ Juan de Padilla, s/n). Recogida de invitaciones en el Centro Cívico Río Vena, el miércoles de la semana del espectáculo, a las 10:00 h. y a las 17.30 h.

Sábado 21

12:00 h. Magia Familiar con el mago Kayto y su espectáculo 'Alokayto', en el Centro Cívico Vista Alegre (C/ Victoria Balfé, s/n). Recogida de invitaciones en el Centro Cívico Vista Alegre, el miércoles de la semana del espectáculo, a las 10:00 h. y a las 17.30 h. Edad recomendada a partir de 4 años.

18:30 h. Magia Familiar, con el mago Kayto y su 'TonteRRIAS', en el Centro Municipal «La Pérgola» (C/ Marcelino Menéndez Pelayo, 12). Barrio del Pilar.

18:30 h. Cuentacuentos, con Pez Luna Teatro y su espectáculo 'Hilando cuentos, coser y cantar', en el Centro Municipal de Villalonquéjar (C/ Calleja, 1).

Domingo 22

18:30 h. Flamenco, con Carmen Macareno: «Mi copla más flamenca», en el Centro Cívico San Agustín (Entrada por la Plaza Doctor Emilio Giménez Heras). Recogida de invitaciones en el Centro Cívico San Agustín, el miércoles de la semana del espectáculo, a las 10:00 h. y a las 17.30 h.

ABRIL

Sábado 11

12:00 h. Títeres con Bailadera y su espectáculo 'La ratita presumida', en la Biblioteca Gonzalo de Berceo (C/ María Amigo, s/n). Recogida de invitaciones en la Biblioteca Gonzalo de Berceo. Edad recomendada a partir de 3 años.

18:30 h. Títeres con Bailadera y su espectáculo 'La ratita presumida', en el Centro Municipal de Villatoro (C/ Mayor, 2).

18:30 h. Magia Familiar con el mago Tuco y su espectáculo 'Ilusionando', en el Centro Municipal de San Cristóbal (C/ Alcalde Martín Cobos, s/n).

Domingo 12

18:30 h. Danza, con la Compañía de Danza Expresión: 'Raíces', en el Centro Cívico Río Vena (C/ Juan de Padilla, s/n). Recogida de invitaciones en el Centro Cívico Río Vena el miércoles de la semana del espectáculo, a las 10:00 h. y a las 17.30 h.

Sábado 18

12:00 h. Espectáculo Infantil con Pistacho y Cebolleta: «En la era de los dinosaurios». Centro Cívico Gamonal-Norte (C/ José María Codón, 2). Recogida de invitaciones en el Centro Cívico Gamonal-Norte el miércoles de la semana del espectáculo, a las 10:00 h. y a las 17.30 h. Edad recomendada a partir de 3 años.

18:30 h. Espectáculo Infantil, con Pistacho y Cebolleta: 'El gran libro mágico. Centro Municipal de Cortes (C/ La Plazuela, s/n).

18:30 h. Magia Familiar con el mago Linaje y su espectáculo ' ¡Esto sí que tiene guasa!, en el Centro Municipal de La Ventilla (Plaza Vista Alegre, s/n). La Ventilla.

Domingo 19

18:30 h. Teatro Adultos, con el Afilador Teatro y la obra 'La inteligencia prometida', en el Centro Cívico San Agustín (Entrada por la Plaza Doctor Emilio Giménez Heras). Recogida de invitaciones en el Centro Cívico San Agustín el miércoles de la semana del espectáculo, a las 10:00 h. y a las 17.30 h.

Sábado 25

18:30 h. Espectáculo de Clown Familiar, con CCClowns&La Mueca y su espectáculo 'Fifí y Cosquilla y el circo de pacotilla', en el Centro Municipal de Castañares (C/ Mayor, s/n).

MAYO

Domingo 3

18:30 h. Teatro Adultos con Garrote Producciones y su espectáculo '¡¡ Chas . Y de repente… tú!!', en el Centro Cívico Río Vena (C/ Juan de Padilla, s/n). Recogida de invitaciones en el Centro Cívico Río Vena el miércoles de la semana del espectáculo, a las 10:00 h. y a las 17.30 h.

Domingo 10

18:30 h. Baile Flamenco, con la Asociación Burgos entre Lunares que presenta su espectáculo 'Sabores', en el Centro Cívico San Agustín (Entrada por la Plaza Doctor Emilio Giménez Heras). Recogida de invitaciones en el Centro Cívico San Agustín el miércoles de la semana del espectáculo, a las 10:00 h. y a las 17.30 h.

