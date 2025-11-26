Los Bomberos de Burgos retiran nidos de avispa asiática mientras la especie ya merodea por el centro de la ciudad Vecinos han avistado ejemplares cerca de la Catedral y el barrio San Pedro, mientras los Bomberos advierten de no manipular los nidos y avisar al 1-1-2

Nido de avispa asiática en la ribera del Vena retirado por los Bomberos de Burgos.

Nido de avispa asiática en la ribera del Vena retirado por los Bomberos de Burgos.

Algunos vecinos de Burgos han confirmado en los últimos días la presencia de la avispa asiática (vespa velutina) en pleno centro de la ciudad. El testimonio de un ciudadano, acompañado de un vídeo, confirmaba hace unos días que la especie ya merodeaba por los alrededores de la Catedral y también en el barrio San Pedro.

Retirada del nido de avispa asiática por parte de los Bomberos de Burgos y un vecino de Burgos con una en la mano. Bomberos de Burgos / Manu Contreras

Por su parte, los Bomberos de Burgos han informado también de la continua retirada de nidos de estas avispas asiáticas. El último del que han hablado se encontraba en la ribera del río Vena. Los Bomberos de Burgos han aprovechado la ocasión para recordar que no se debe intentar tocar ni eliminar los nidos por cuenta propia.

Cómo proceder

En caso de encontrar un nido o avispa asiática, los Bomberos recomiendan llamar al 1-1-2 e indicar la ubicación con la mayor precisión posible. La llamada se geolocaliza y se comparte de forma coordinada con Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local, Servicio de Medio Ambiente y los Bomberos. Entre los cuerpos se organizan para garantizar una actuación rápida, coordinada y reducir las falsas alarmas.

Lo que se recomienda es mantener la distancia con respecto al nido, avisar a las autoridades y extremar las precauciones en zonas donde ya se han detectado ejemplares.