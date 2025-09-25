Burgos acoge dos pases de la zarzuela 'Gigantes y cabezudos' El Teatro Principal será el escenario de la representación el 27 y 28 de septiembre

El Teatro Principal acoge el sábado 27 y el domingo 28 de septiembre, a partir de las 19:30 horas, la representación de la zarzuela 'Gigantes y cabezudos', con libreto de Miguel Echegaray y Eizaguirre y música del maestro Manuel Fernández Caballero. El Orfeón Burgalés acompañará al Ballet Antología y a la Joven Orquesta Sinfónica de Burgos en este montaje, con Roberto Méndez como director de escena y Elisa Sanz como coordinadora artística.

La trama se desarrolla en Zaragoza, donde dos vendedoras se enfrentan por el aumento de impuestos y una joven, Pilar, espera a su novio, Jesús, quien lucha en la guerra de Cuba. Un sargento, enamorado de ella, inventa que Jesús se ha casado, pero, tras varios engaños, el novio regresa. Pilar, al descubrir la verdad, perdona al sargento, y la obra culmina con el emotivo reencuentro de Pilar y Jesús tras la procesión.

Con esta cita prosigue la cuarta temporada lírica de Burgos, organizada por la Fundación Caja de Burgos y el Ayuntamiento de la capital burgalesa y gestionada por la Asociación Juventudes Musicales de Burgos, con la que se pretende enriquecer la vida cultural de la ciudad y crear lazos entre diferentes entidades locales. El objetivo principal de esta iniciativa es consolidar una temporada lírica con raíces burgalesas, donde artistas y trabajadores de la ciudad puedan unir sinergias y trabajar de manera conjunta en pro de la cultura.

Las entradas para este espectáculo, a unos precios de 30 euros (Zona A), 24 euros (Zona B), 15 euros (Zona C) y 12 euros (Zona D), pueden adquirirse a través de los canales habituales de venta de la Fundación: por Internet (www.cajadeburgos.com/teleentradas) o en las taquillas de Cultural Cordón y del Centro de Arte Caja de Burgos CAB.

Otras citas

Cerrará esta IV Temporada Lírica la ópera La Bohème, de Giacomo Puccini, que se representará el domingo 7 y el lunes 8 de diciembre con la participación del Orfeón Burgalés, el Orfeón Burgalés infantil y la Joven Orquesta Sinfónica de Burgos, con Francisco Javier Sariot como director de escena y Pedro Bartolomé como director musical.

Ambientada en el París bohemio del siglo XIX, la obra narra la historia de cuatro amigos artistas y su lucha por sobrellevar la vida, mientras uno de ellos, Rodolfo, se enamora de la delicada Mimì. A través de sus pasiones, sacrificios y la constante presencia de la pobreza, Puccini crea una obra cargada de emoción, desde la alegría y la esperanza hasta el dolor y la desesperanza.

La combinación de sus hermosas arias y duetos, como 'Che gelida manina' y 'Mi chiamano Mimì', junto con la intrincada trama de amor y pérdida, ha convertido a La Bohème en un clásico atemporal que sigue cautivando a audiencias de todo el mundo. La obra no solo destaca por su brillantez musical, sino por su profunda humanidad, convirtiéndola en un retrato conmovedor de la vida y la muerte.