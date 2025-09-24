Lorenzo Silva presenta en Burgos su libro 'Las fuerzas contrarias' El drama policíaco de tiempos de pandemia se expondrá en el Museo de la Evolución Humana este jueves 25

El Museo de la Evolución Humana (MEH) celebra este jueves, 25 de septiembre, a las 20:15 horas, la presentación del libro 'Las fuerzas contrarias' del escritor Lorenzo Silva, quien dialogará con la periodista María Estébanez sobre una nueva entrega de las andanzas del teniente Bevilacqua y la brigada Chamorro, que tendrán que enfrentarse a uno de los mayores retos de su carrera: el esclarecimiento simultáneo de dos muertes en el momento más crítico que ha vivido nuestra sociedad en las últimas décadas. La entrada será libre hasta completar aforo y se podrá seguir en directo a través del canal de Youtube del Museo.

El libro habla sobre cómo, con ocasión de la pandemia, se hacen sentir las fuerzas adversas a nuestro bien común, a nuestro futuro, a nuestra esperanza; unas fuerzas que vienen de más atrás y van más allá de la acción del virus.

Una narración que explora, a través del género negro y de la complicidad entre un hombre y una mujer que llevan media vida batallando juntos, esa conmoción colectiva tras la que nada, tampoco para ellos, volverá a ser igual. Se trata de la historia más íntima de Bevilacqua y Chamorro. Una doble investigación en tiempos oscuros que los unirá como nunca y marcará un giro en su relación.

El autor

Lorenzo Silva (Madrid, 1966) es uno de los grandes referentes de la literatura contemporánea y sus novelas policiacas e históricas suman más de dos millones y medio de lectores. Ha escrito, entre otras, 'La flaqueza del bolchevique' (finalista del Premio Nadal 1997), 'El nombre de los nuestros', 'Carta blanca' (Premio Primavera 2004), 'Recordarán tu nombre', la 'Trilogía de Getafe': 'Castellano', 'Nadie por delante' y 'Púa'.

Es autor además de los libros de viajes 'Del Rif al Yebala'. 'Viaje al sueño' y 'La pesadilla de Marruecos y del ensayo 'Sereno en el peligro' (Premio Algaba de Ensayo). De la serie protagonizada por los investigadores Bevilacqua y Chamorro son 'El alquimista impaciente' (Premio Nadal 2000), 'La marca del meridiano' (Premio Planeta 2012) o 'Las fuerzas contrarias' (2025), que se presenta este jueves en el MEH.