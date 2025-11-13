Burgos acoge las II Jornadas Históricas sobre las Leyes de 1512 y la herencia de la Hispanidad La Asociación Héroes de Cavite organiza un nuevo encuentro cultural los días 22 y 23 de noviembre, en la Sala Polisón del Teatro Principal

Burgos volverá a convertirse en un punto de referencia para la divulgación histórica y el diálogo cultural con la celebración de las II Jornadas Históricas 'Con Burgos en la Historia de la Hispanidad', organizadas por la Asociación Héroes de Cavite en Burgos los días 22 y 23 de noviembre de 2025, en la Sala Polisón del Teatro Principal.

Estas segundas jornadas estarán dedicadas al estudio y reflexión sobre las Leyes de Burgos de 1512, consideradas las primeras leyes promulgadas para la protección de los pueblos indígenas en América y fundamento del Derecho de Indias, un hecho histórico de relevancia universal que nació precisamente en la capital burgalesa.

El programa de actividades reunirá a destacados juristas, historiadores y escritores que analizarán la trascendencia de aquellas leyes y su repercusión en la gobernanza del periodo imperial, el mestizaje y la unión cultural y comercial entre España y América.

La jornada del sábado 22 de noviembre se inaugurará a las 11:15 horas con la presentación de María del Carmen Sanz Pascual, coordinadora de la asociación en Burgos. A continuación, la doctora en Filosofía Idoya Zorroza Huarte, profesora en la Universidad Pontificia de Salamanca, abrirá las ponencias con un recorrido por la figura de Francisco de Vitoria, burgalés considerado padre del Derecho Internacional moderno y principal impulsor de la Escuela de Salamanca. Posteriormente, el periodista, escritor y abogado Luis Antequera abordará el tema 'El mundo hispano actualmente y su potencial', reflexionando sobre la vigencia del legado hispánico en la actualidad. Por la tarde, a partir de las 16:00 horas, se proyectará el documental 'España, la Primera Globalización', presentado por su director, el cineasta y premio Goya José Luis López-Linares, quien participará junto a la profesora Adelaida Sagarra Gamazo en un coloquio posterior sobre la cinta.

El abogado Julio Henche Morillas, especialista en Derecho de Indias, profundizará después en el Codicilo de Isabel la Católica, las Leyes de Burgos y los Juicios de Residencia como instrumentos de justicia y control en la América Española. Seguidamente, César Pérez Guevara tratará sobre 'La Justicia Real en la América Española. El rey como protector de los más débiles'.

Concurso 'Las Leyes de Burgos'

La jornada sabatina culminará con la entrega de premios del concurso 'Las Leyes de Burgos', convocado por la Asociación Héroes de Cavite con el objetivo de fomentar el interés histórico y la creatividad entre los jóvenes burgaleses de Bachillerato. Los trabajos premiados, con vales de 300, 200 y 100 euros en libros, se centrarán en el estudio, análisis y valoración de las Leyes de Indias, la figura de Isabel la Católica y la defensa de los pueblos indígenas.

El domingo 23 de noviembre, a las 11:30 horas, la escritora, abogada y doctora en Derecho Civil Cristina Gruesso de Vitoria disertará sobre 'Los Pilares de la Hispanidad', una ponencia que explorará los fundamentos culturales, espirituales y sociales del mundo hispánico. A continuación, la profesora titular de Historia de América de la Universidad de Burgos, Adelaida Sagarra Gamazo, ofrecerá la conferencia 'Intervención burgalesa en el comercio ultramarino', que pondrá en valor el papel clave de Burgos en las redes comerciales del Imperio. Como broche final, Sagarra guiará a los asistentes en un recorrido histórico por los lugares más emblemáticos de la ciudad, finalizando frente a la Catedral.

Estas II Jornadas Históricas buscan dar a conocer y revalorizar el protagonismo de Burgos en el origen de la legislación humanista y en la construcción de un modelo de gobernanza sin precedentes, que sentó las bases del derecho internacional y del encuentro entre culturas.