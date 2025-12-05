Burgos acoge la ópera 'La Bohème' el 7 y 8 de diciembre La cita será en el Teatro Principal el domingo y el lunes a las 19:30 horas

El Teatro Principal acoge el domingo 7 y el lunes 8 de diciembre, a partir de las 19.30 horas, la representación de la ópera 'La Bohème', de Giacomo Puccini, con la participación del Coro de la Temporada Lírica de Burgos, el Orfeón Burgalés infantil y la Joven Orquesta Sinfónica de Burgos, con Francisco Javier Sariot como director de escena y Pedro Bartolomé director musical.

Con esta cita se cierra la cuarta Temporada Lírica de Burgos, organizada por la Fundación Caja de Burgos y el Ayuntamiento de la capital burgalesa y gestionada por la Asociación Juventudes Musicales de Burgos, con la que se pretende enriquecer la vida cultural de la ciudad y crear lazos entre diferentes entidades locales. El objetivo principal de esta iniciativa es consolidar una temporada lírica con raíces burgalesas, donde artistas y trabajadores de la ciudad puedan unir sinergias y trabajar de manera conjunta en pro de la cultura.

Ambientada en el París bohemio del siglo XIX, la obra narra la historia de cuatro amigos artistas y su lucha por sobrellevar la vida, mientras uno de ellos, Rodolfo, se enamora de la delicada Mimì. A través de sus pasiones, sacrificios y la constante presencia de la pobreza, Puccini crea una obra cargada de emoción, desde la alegría y la esperanza hasta el dolor y la desesperanza. La combinación de sus hermosas arias y duetos, como 'Che gelida manina' y 'Mi chiamano Mimì', junto con la intrincada trama de amor y pérdida, ha convertido a 'La Bohème' en un clásico atemporal que sigue cautivando a audiencias de todo el mundo. La obra no solo destaca por su brillantez musical, sino por su profunda humanidad, convirtiéndola en un retrato conmovedor de la vida y la muerte.

'La Bohème' nace en un momento crucial de la cultura europea. Hacia finales del siglo XIX, Italia vivía todavía las tensiones del período posunitario, con profundas desigualdades sociales y una marcada inestabilidad política. A la vez, asistía a una intensa transformación cultural: la irrupción de la modernidad industrial, la urbanización acelerada y la circulación de nuevas corrientes literarias y artísticas provenientes de Francia.

En París –capital artística del siglo XIX– el Romanticismo tardío había dado paso al realismo, al naturalismo y al simbolismo, movimientos que indagaban en la vida cotidiana, la psicología, la marginalidad y la experiencia sensorial. Entre estos círculos intelectuales se desarrolló la figura del 'bohemio': artistas jóvenes, pobres, pero libres, que vivían fuera de las normas burguesas.

Las Scènes de la vie de Bohème (1851) de Henri Murger, publicadas inicialmente por entregas y luego adaptadas al teatro, fijaron el imaginario de aquella juventud artística parisina: exaltadamente romántica, frágil, intensamente vital y marcada por el destino trágico. Estas escenas fueron la base dramática del libreto de La Bohème, elaborado por Luigi Illica y Giuseppe Giacosa, poetas de sólida reputación que ya colaboraban con Puccini.

Las entradas para este espectáculo, a unos precios de 30 euros (Zona A), 24 euros (Zona B), 15 euros (Zona C) y 12 euros (Zona D), pueden adquirirse a través de los canales habituales de venta de la Fundación: (www.cajadeburgos.com/teleentradas o en las taquillas de Cultural Cordón y del Centro de Arte Caja de Burgos CAB.

