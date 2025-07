Burgos clama contra las agresiones LGTBI+fóbicas durante las fiestas de Sampedros

BURGOSconecta Burgos Martes, 1 de julio 2025, 10:45 Comenta Compartir

El pasado sábado 28 de junio, durante las fiestas patronales de Burgos y en el marco del Escenario Excéntrico, la cantante Métrika y su equipo artístico fueron víctimas de una agresión LGTBIfóbica mientras actuaban ante el público. Métrika, artista abiertamente del colectivo LGTBIQA+, sufrió el lanzamiento de objetos como hielos y líquidos, junto con insultos transfóbobos y homófobos dirigidos especialmente hacia una de sus bailarinas, Maarcda, mujer trans.

La actuación fue cancelada por motivos de seguridad tras varios intentos de continuar con el espectáculo, ante la violencia verbal y física de un grupo de asistentes. Todo ello llevó a un ambiente que se tornó insostenible, con amenazas, empujones y enfrentamientos entre el público. Varias personas resultaron afectadas por la violencia y hasta el momento no se ha conocido intervención eficaz alguna ni por parte de la seguridad ni por parte de la organización municipal del evento.

Desde la Asociación Espacio Seguro LGTBIQA+ Burgos, se convocó este lunes 30 de junio una concentración de rechazo contra estos ataques a la que acudieron numerosas personas para denunciar con firmeza lo ocurrido y expresar su preocupación ante la escalada de violencia contra las personas LGTBIQA+. En la concentración se ha leído un documento firmado por numerosas agrupaciones políticas y sociales de la ciudad en el que se ha denunciado:

«La falta total de respuesta institucional: el Ayuntamiento de Burgos, al término de la concentración, no se ha pronunciado sobre lo sucedido, ni ha mostrado apoyo a las personas agredidas. La ausencia de protocolos de actuación ante agresiones LGTBIfóbicas en eventos públicos, pese a la existencia de una ley estatal que obliga a garantizar entornos seguros para el colectivo. El incremento de los discursos y actos de odio en espacios públicos y la normalización de estas actitudes violentas sin consecuencias. Este tipo de agresiones no son hechos aislados, sino la expresión de un clima creciente de intolerancia, frente al cual las instituciones no pueden seguir actuando con permisividad o silencio. Queremos además señalar que existen vídeos, testimonios directos y pruebas documentadas de lo ocurrido, que han sido difundidas públicamente y están a disposición de quienes las requieran».

Desde el tejido asociativo LGTBIQA+ de Burgos, se ha trasladado un apoyo y total disposición a Métrika y Maarcda, poniéndonos a su servicio en todo lo necesario, incluyendo el acompañamiento legal si deciden presentar denuncia. Asimismo, se ha manifestado el deseo de volver a contar con el grupo en Burgos, en condiciones dignas, seguras y protegidas, como gesto de reparación y resistencia colectiva.

«Lo que ocurrió en Burgos no puede repetirse ni quedar impune. Se exige desde la asociación al Ayuntamiento una condena pública de los hechos, la activación urgente de protocolos de actuación ante agresiones LGTBIfóbicas, y garantías reales para que las calles y espacios culturales sean seguros para todo el mundo. La concentración también ha denunciado los ataques que se han producido durante los días cercanos al 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGTBIQA+, en ciudades como Logroño o Alicante», continúa el comunicado.

Desde la entidad se ha agradecido el apoyo masivo a través de redes sociales en el que la publicación de denuncia ha llegado a más de 220.000 personas y el vídeo, denuncia de la cantante Maarcda cuenta con casi 1'5 millones de reproducciones. Diferentes colectivos, entidades y asociaciones de toda España se han sumado a esta denuncia.

Espacio Seguro LGTBIQA+ Burgos es una asociación que nació en 2020 que ha unido a personas del colectivo LGTBIQA+ de Burgos. El propósito principal de la entidad es ser un espacio necesario de reivindicación, lucha por los derechos, visibilización y celebración de las realidades LGTBIQA+.