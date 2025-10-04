Burgos se convierte en capital del medievo: gran desfile medieval y emotivo pregón en honor al Cid Miles de vecinos y turistas llenan las calles del centro histórico este sábado para disfrutar de la Semana Cidiana, con recreaciones medievales, caballos, música y el pregón del periodista Antonio Pérez Henares

Las recreaciones de vestuario y los bailes no han faltado durante la jornada.

Burgos ha vuelto a sumergirse en el espíritu medieval durante la celebración de la Semana Cidiana, una cita ya imprescindible en el calendario cultural de la ciudad.

Miles de burgaleses y visitantes han llenado las calles del casco histórico para rendir homenaje a Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, en una jornada marcada por el colorido, la música y la emoción. Este sábado 4 de octubre tenía lugar unos de los actos más simbólicos y visuales: el desfile y el pregón.

Un viaje al corazón de la Edad Media

El centro de Burgos se ha convertido en un auténtico escenario medieval. Más de 800 recreacionistas llegados de toda España han desfilado junto al Cid y doña Jimena desde el Solar del Cid hasta el Arco de Santa María, pasando por algunas de las calles más emblemáticas de la ciudad: Fernán González, Avellanos, La Paloma, plaza Mayor y paseo del Espolón.

Vecinos y turistas siguieron con entusiasmo el recorrido, muchos de ellos vestidos con trajes de época. Los caballos, los estandartes y las tropas del Cid convirtieron el centro histórico de Burgos en una estampa que parecía salida directamente del siglo XI.

El emotivo pregón de Antonio Pérez Henares

El periodista y escritor Antonio Pérez Henares, 'Chani', fue el encargado de pronunciar el pregón de la Semana Cidiana bajo el Arco de Santa María. Visiblemente emocionado, confesó que recordaría este día «como uno de los más esenciales» de su vida.

Aunque no es burgalés, aseguró que lleva al Cid y a Burgos «en el corazón», y destacó el profundo vínculo que siente con la figura del Campeador desde su infancia, al recorrer los territorios por los que pasó el héroe castellano.

Pérez Henares, autor de 'El Juglar', subrayó la importancia del 'Cantar de mio Cid' como piedra angular de la literatura y la lengua española, y recordó que en Burgos descansa Alfonso VIII, tataranieto directo del Cid. También mencionó a Sancho VII el Fuerte como otro de sus descendientes, reivindicando así la huella viva del linaje cidiano en la historia peninsular.

«El Cid es un héroe universal porque nació del pueblo. El Cantar de mio Cid salió de las voces de la gente, y eso lo hace eterno», proclamó el escritor ante un público entregado.

Burgos se vuelca con su héroe

Durante toda la jornada, la ciudad vive un ambiente festivo y participativo. Las altas temperaturas no impidieron que miles de personas disfrutaran de las actividades organizadas en el marco de la Semana Cidiana, que continúa hasta mañana con un variado programa cultural con combates medievales y torneos de recreación histórica, exhibiciones de cetrería y arte de la caza, teatros itinerantes y cuentacuentos para los más pequeños.

Y la proyección del clásico cinematográfico 'El Cid' (1961), protagonizado por Charlton Heston y Sophia Loren, en un guiño al mito que sigue inspirando a generaciones.

Una fiesta que une historia y orgullo burgalés

La Semana Cidiana no es solo una recreación histórica; es también una celebración de la identidad burgalesa. Con cada desfile, pregón y acto cultural, la ciudad reafirma su papel como cuna del Cid y origen de uno de los cantares más universales de la literatura española.

El eco de los tambores, el sonido de las espadas y los vítores al héroe de Vivar recordaron, una vez más, que Burgos late con fuerza cada octubre al ritmo del Cid Campeador.

