Burgos lanza su primera Feria de Minerales y Fósiles La cita está programada para los días 10 y 11 de octubre de 2025, en el claustro del Monasterio de San Juan

La ciudad de Burgos se prepara para acoger la 1ª Feria y Exposición de Minerales y Fósiles los días 10 y 11 de octubre de 2025. El evento, de entrada gratuita, se celebrará en el claustro del Monasterio de San Juan y forma parte de los actos conmemorativos del 50º aniversario de la Federación de Peñas y Blusas de Burgos.

Dirigida por el geólogo Julio García García, la feria nace con el propósito de convertirse en un referente nacional y crear un espacio que combine una exposición y venta de piezas de alta calidad con una puesta en valor del extraordinario patrimonio geológico y paleontológico de la provincia de Burgos a través de una exposición de ejemplares recogidos en la provincia.

Exposición

El núcleo de la feria girará en torno a 13 puestos de exposición y venta, conformando un espacio único para aficionados y coleccionistas. Vendedores altamente especializados de toda la Península Ibérica, varios de ellos geólogos, exhibirán minerales y fósiles de gran calidad procedentes de todas partes del mundo.

Esta exposición ofrecerá al público la oportunidad de admirar y adquirir piezas de gran rareza y valor científico, cuya obtención por otros medios sería de gran dificultad. Será un punto de encuentro donde la profesionalidad y la experiencia de los expositores garantizarán la calidad del material expuesto.

Un aspecto fundamental de la feria es la colaboración con prestigiosas instituciones burgalesas, que darán a conocer las facetas más científicas de la provincia. La exposición se enriquecerá con la participación y el conocimiento del Grupo Espeleológico Edelweiss que cuenta con una trayectoria de 74 años y que darán a conocer la importancia del karst burgalés, incluyendo sus exploraciones en áreas tan significativas como Ojo Guareña y la Sierra de Atapuerca; el Geoparque de las Loras, un espacio, reconocido como Geoparque Mundial por la UNESCO que mostrará la singularidad de sus formaciones geológicas, como páramos calizos y cañones fluviales, que definen el paisaje de la región y, por último, el Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes que aportará la perspectiva paleontológica, representando una de las colecciones de fósiles de dinosaurios más destacadas de España y exhibiendo la riqueza de la fauna y flora del Mesozoico en la provincia.

El evento también cuenta con la colaboración del Museo del Petróleo de Sargentes de la Lora y la Fundación Atapuerca, consolidando la feria como un evento de gran valor divulgativo para la sociedad burgalesa