Manifestación en Burgos en apoyo del pueblo palestino. N. S. U.

Burgos con Palestina convoca manifestación en Gamonal contra el genocidio del pueblo palestino

La convocatoria está programada para este martes, 7 de octubre, a las 19:00 horas, en la Plaza Real y Antigua de Gamonal

Burgos

Lunes, 6 de octubre 2025, 11:09

Comenta

Burgos con Palestina convoca este martes 7 de octubre, a las 19:00 horas, en la Plaza Real y Antigua de Gamonal, a la ciudadanía burgalesa a participar en una manifestación popular para expresar su rechazo al genocidio del pueblo palestino. La convocatoria «busca exigir al gobierno, las instituciones, las empresas y a la ciudadanía que cumplan con su deber de actuar para detener esta situación y acabar con la impunidad del régimen israelí por todos los medios a su alcance», apuntan los organizadores.

La iniciativa pretende también «denunciar las promesas vacías, medias verdades e hipocresías de las medidas anunciadas hasta ahora, así como cualquier plan que ignore la voluntad del pueblo palestino, que no cuestione la ocupación colonial como raíz de la violencia acumulada durante los últimos 80 años, y que no exija la depuración de responsabilidades por los innumerables crímenes de guerra cometidos».

En palabras de los organizadores, la manifestación se convoca «por solidaridad, justicia y el más elemental sentido de la humanidad», y exigen el fin de toda forma de ocupación y del genocidio en Palestina; la liberación inmediata de las decenas de miles de rehenes palestinos en cárceles israelíes, incluyendo menores de edad; el boicot económico, cultural, académico, diplomático y político a Israel y al sionismo en todas sus formas; la ruptura total de relaciones con Israel; juicios a los líderes israelíes por crímenes de lesa humanidad en un tribunal internacional y el fin de la represión a la solidaridad con Palestina en España y Europa, así como la derogación de la Ley Mordaza.

