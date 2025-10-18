BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Voluntaria recoge productos en la sede del Banco de Alimentos. BC

Buscan mil voluntarios en Burgos para la gran recogida de alimentos

El aprovisionamiento para el Banco de Alimentos se realizará durante el viernes 7 y el sábado 8 de noviembre

Sara Sendino

Sara Sendino

Burgos

Sábado, 18 de octubre 2025, 12:52

Bajo el lema 'Lo damos todo', el Banco de Alimentos promueve un año más su gran recogida en Burgos. Para ello precisará de unos mil voluntarios que ayudarán a garantizar que todas las personas «tengan acceso a una alimentación digna».

La campaña de recogida del Banco de Alimentos se llevará a cabo en Burgos durante el viernes 7 y el sábado 8 de noviembre. Será la XIII edición en la ciudad, en una edición marcada por la «cronificación de la pobreza en España», según señalan desde el Banco de Alimentos.

«Cada vez más personas sufren dificultades para llegar a fin de mes y necesitan apoyo para cubrir algo tan básico como la alimentación diaria», explican. De hecho, en 2024 las 54 sedes de Banco de Alimentos de España atendieron a más de un millón de personas en situación de vulnerabilidad.

Ayudar como voluntario para el Banco de Alimentos en Burgos

El Banco de Alimentos de Burgos busca mil voluntarios para esta acción durante los días 7 y 8 de noviembre. Su tarea consistirá en «animar a los clientes» de los puntos de venta a participar en la gran recogida.

Con el lema 'Lo damos todo', el Banco de Alimentos pretende recopilar material para garantizar una «alimentación digna» a personas con estas necesidades. Las personas de Burgos se pueden apuntar como voluntarias hasta el jueves 6 de noviembre en el enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIf6tVHM3ab9fqSZcij8l8mipZKvmaLGXS7k4R AhfyV4nRkA/viewform

