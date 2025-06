El escalador de casi 80 años que sigue trepando a lo más alto en Burgos

Adrián Miguel Ruiz Burgos Jueves, 26 de junio 2025, 07:39 Comenta Compartir

Dicen que la edad es solo un número y hay un vecino de Burgos, Jesús Gutiérrez Sala, que es todo un ejemplo de ello. A sus casi 79 años sigue practicando escalada en diferentes rocódromos, además de recorrer junto con su mujer la geografía española. Antes de jubilarse trabajaba en un taller que actualmente regentan sus hijos.

Pero su vida cambió hace un año y medio aproximadamente, cuando su hija le invitó a probar la escalada. En primera instancia, Jesús se negó argumentando que ya estaba mayor. Sin embargo, un día que acompañó a su hija, esta le dio el equipamiento necesario para escalar y le volvió a preguntar. Esta vez no pudo negarse.

Para su sorpresa, consiguió ascender una vía de diez metros que «era bastante sencilla, porque para subirla sin haber hecho antes nada». Nunca antes había escalado, tampoco en montaña. Su escalada hasta lo alto del tramo no solo despertó la alegría de su hija (Jesús afirma que «chillaba mucho»), sino que varias de las personas que estaban allí fueron a animarle y a fotografiarle, incluso los que se encontraban en una planta inferior. Después de bajar entre aplausos, Jesús descubrió una de sus principales aficiones a día de hoy: «Me enamoré muchísimo de la escalada»..

Su camino por la escalada

Jesús comenzó a escalar hace poco más de año y medio, y continúa haciéndolo con casi 79 años a sus espaldas. En este periodo de tiempo ha ido progresando lentamente hasta conseguir escalar una vía catalogada de dificultad 6C, lo cual, como él afirma, ha sido el momento en el que más satisfacción ha sentido.

En la escalada interior se utiliza un baremo de dificultad que va del 1 al 10, de más facil a más difícil. Cada número a su vez se divide en a, b o c dependiendo de su dificultad. Incluso se le puede añadir un '+' para indicar que es ligeramente más complicado.

Durante este tiempo, Jesús ha ido aprendiendo a escalar de la mano de otros escaladores sobre los que dice: «Son gente muy buena que me ha ayudado mucho». Ahora ya no necesita tanta ayuda como antes y se siente orgulloso de su logro. También ha desarrollado un sentimiento de competitividad ante las vías que le suponen un desafío. «Tengo que subirla, tengo que llegar a subirla», comentaba. Cuando lo consigue, su satisfacción es tremenda, hasta el punto de «darle un viaje a la correa». Desde punto de vista de este vecino de Burgos, no es algo que pueda «expresarse con palabras».

Ahora su rutina es alternar tardes para ir al rocódromo cuando le es posible, porque si acude días seguidos, confiesa que se le cargan los antebrazos. Cuando llega, se cambia, realiza unos ejercicios de calentamiento, tal y como le recomendó su hija y, posteriormente, se lanza a vías que él considera desafíos.

Eso mismo es lo que le vale como sueño: seguir luchando por completar vías. «Mantener la satisfacción tremenda de bajar las vías y que te digan que de mayor quieren ser como tú, no necesito más», afirmaba Jesús. Reconoce que no cree que sea fácil, más en su caso, que no había escalado antes, cosa que si pudiera cambiar, cambiaría. Por el momento, él seguirá intentando superarse.

Mensaje al mundo

Para Jesús lo que hace es especial simplemente porque le gusta, no por otra cosa. «Para mí hay muchas cosas especiales, entre ellas esta». Cree que uno de los motivos por los que no lo hace la gente de su edad es porque lo considera peligroso, pero él opina que no es así. «Después de venir aquí, tras un tiempo, te sientes mucho más ágil», afirma el escalador, añadiendo además que el ambiente es muy positivo.

«Que la gente no se acobarde», afirma Jesús. El miedo al fracaso, en su opinión, no debería de ser tampoco un motivo por el que la gente no pruebe la escalada. Le encantaría que las personas de su edad le dieran una oportunidad para que viesen los efectos positivos que tiene este deporte en la salud.

