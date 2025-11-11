BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Estudiantes de la Universidad de Burgos. UBU

Un estudio de Burgos demuestra el impacto educativo del aprendizaje de danza

La investigación, realizada entre la Universidad de Burgos y la Pontificia de Salamanca observa las posibilidades de aprender mediante gamificación y danza

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Martes, 11 de noviembre 2025, 12:57

Comenta

Rubén Arroyo del Bosque, profesor de la Universidad de Burgos, y Mario Amatria Jiménez, Lucía Martín Iglesias y Fernando González Alonso, de la Universidad Pontificia de Salamanca, son los autores del estudio 'Strange Dancer Things. Aplicación de la gamificación en la danza', publicado en la revista 'Cultura, Ciencia y Deporte', que asegura que la danza urbana puede ser mucho más que ritmo y movimiento: también puede convertirse en una poderosa herramienta educativa.

El trabajo analiza cómo la gamificación, el uso de mecánicas de juego en contextos educativos, puede mejorar el aprendizaje, la memoria coreográfica y la motivación del alumnado en clases de danza urbana. Para ello, se realizó un estudio con 26 estudiantes de entre 12 y 13 años, divididos en un grupo experimental, que participó en un programa gamificado, y un grupo de control, que siguió una metodología tradicional.

Inspirada en la serie 'Stranger Things' y en los juegos de rol como 'Dragones y Mazmorras', la propuesta transformó las clases de danza en una aventura por niveles, retos y recompensas. Cada estudiante elegía un personaje (mago, guerrero o curandero) con habilidades específicas y, junto a su equipo, debía superar diferentes pruebas relacionadas con la danza: teoría, expresión corporal, destreza técnica y coreografía. Cada reto otorgaba puntos de experiencia y permitía avanzar de nivel, enfrentándose a 'monstruos' cada vez más difíciles mediante la ejecución de partes de la coreografía final.

Los resultados fueron contundentes: el grupo gamificado obtuvo mejores calificaciones (9,55 y 9,2 frente a 6,4 del grupo tradicional), mostró mayor compromiso, asistencia perfecta y una mejor retención coreográfica. Además, aprendieron los contenidos en menos tiempo y con mayor autonomía.

Los investigadores destacan que esta metodología favorece no solo el rendimiento técnico, sino también el desarrollo artístico, social y emocional del alumnado, potenciando la creatividad, el trabajo en equipo y la confianza en sí mismos. La gamificación, afirman, convierte el aprendizaje en una experiencia participativa y motivadora, donde el esfuerzo y la colaboración son parte del juego.

El estudio sugiere que aplicar dinámicas lúdicas en la enseñanza de disciplinas artísticas puede renovar los modelos educativos tradicionales y reforzar la implicación del alumnado. En palabras de los autores, «la gamificación no es solo jugar: es aprender disfrutando».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un hombre en Burgos por acosar a la plantilla de una clínica dental: «Te llegará la hora»
  2. 2 La mejor miel de bosque de España se recolecta en Burgos
  3. 3 Herido un ciclista de 71 años tras chocar contra un turismo en Burgos
  4. 4 Los monjes de Burgos que han recurrido a un crowdfunding para salvar su histórico monasterio
  5. 5 Burgos se prepara para las nevadas con decenas de máquinas y 78 saleros en las calles
  6. 6 Trasladado en helicóptero un hombre tras sufrir un accidente y volcar su todoterreno en Burgos
  7. 7 Segundo ciclista herido en Burgos tras una colisión con un furgón
  8. 8 Dos carreteras de Burgos permanecen cortadas por trabajos de mejora
  9. 9 El Burgos CF empata y se afianza en puestos de play off tras un encuentro igualado
  10. 10 El precio del metro cuadrado en Burgos supera los 2.000 euros por primera vez desde 2012

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Un estudio de Burgos demuestra el impacto educativo del aprendizaje de danza

Un estudio de Burgos demuestra el impacto educativo del aprendizaje de danza