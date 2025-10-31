BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Imagen de archivo de una ambulancia en Burgos. BC

Heridos un bebé y dos adultos en un accidente en la zona sur de Burgos

El suceso ha ocurrido en la calle Calderón de la Barca este viernes a las 17:29 horas

Burgos

Viernes, 31 de octubre 2025, 18:03

Un bebé de dos meses y dos adultos, un hombre y una mujer, han resultado heridos este viernes por la tarde en un accidente en la zona sur de la ciudad de Burgos.

El suceso ha ocurrido a las 17:29 horas, cuando el 112 recibía una llamada alertando de que dos turismos habían colisionado en la calle Calderón de la Barca, a la altura del número 8. El alertante solicitaba asistencia para un bebé de dos meses, una mujer de 32 y un varón de 34 años.

El 112 daba aviso a la Policía Local de Burgos y a la Policía Nacional.

También a Emergencias sanitarias - Sacyl, que enviaba una ambulancia medicalizada al lugar del accidente.

Te puede interesar

