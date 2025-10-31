BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Foto de archivo de una ambulancia. BC

Herido un motorista tras chocar contra una furgoneta en Burgos

El varón, de 60 años, ha requerido atención sanitaria

Sara Sendino

Sara Sendino

Burgos

Viernes, 31 de octubre 2025, 14:26

Comenta

Un varón ha resultado herido en un accidente en Burgos. El suceso ha ocurrido este viernes, 31 de octubre, en el centro de la ciudad.

En el accidente, ocurrido alrededor de las 14:00 horas, una moto y una furgoneta han colisionado en la confluencia entre la avenida Reyes Católicos y la calle León XIII. Fruto del golpe, el motorista de 60 años resultaba herido.

El servicio de Emergencias 1-1-2 ha avisado a Policía Local y Policía Nacional. Además, Sacyl ha movilizado una ambulancia hasta el lugar para atender al motorista herido.

Te puede interesar

